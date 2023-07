«Se encuentra muy bien, ya de vacaciones. Está de muy poquito». Estas han sido las palabras que en la mañana de este martes han confirmado que Claudia Osborne (34), la tercera de las hijas que Bertín Osborne (68) tuvo con Sandra Domecq, está esperando su segunda hija en común con el empresario José Entrecanales. Cabe recordar que la pareja ya tiene una hija llamada Micaela, de 1 año, así, ambos repetirán la experiencia de convertirse en padres de una criatura a finales de año o principios de 2024.

La bebé que está en camino se va a llamar Violeta, según ha desvelado hace escasas horas la coach, quien ha querido ahondar en más detalles de su embarazo y de cómo se encuentra, con un vídeo donde presume de curvas premamá, que ha compartido a través de su perfil en Instagram, donde reúne a más de cien mil seguidores. «Estos últimos meses han sido de auténtica felicidad al conocer que estamos embarazados de nuestra segunda hija, Violeta», ha comenzado diciendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CLAUDIA OSBORNE (@clo_osborne)

«Me ha dado pena que esta vez no os hayáis enterado por mi, pero me he confiado y, queriendo alargar los días de intimidad y de disfrute de este embarazo que tanta ilusión nos hace, la noticia ha transcendido, así que es hora de confirmarla. Gracias a todos por vuestros mensajes tan cariñosos. Es una maravilla sentirse tan respetada y abrazada en estos momentos tan bonitos. Os mando un besazo enorme a todos», ha añadido.

La publicación ha despertado casi de inmediato un aluvión de reacciones por parte de los usuarios en la red, así como las de numerosos rostros conocidos, que han querido felicitar y enviar una muestra de afecto a la autora de Lo mejor de ti. «Qué ganas, qué ilusión», ha escrito su hermana, Ana Cristina Portillo. «Enhorabuena bella, qué ilusión más grande!! Disfrutadlo mucho», le ha dedicado por su parte la influencer María Fernández-Rubíes. «Que ilusión preciosa y los nombres de tus hijas me encantan , tienes un gusto increíble para elegirlos», han sido las palabras de la modelo y presentadora de televisión española, Paloma Lago.

Claudia Osborne paseando a su hija en Madrid / Gtres

Esta buena nueva se produce, cabe destacar, apenas unos meses después del regreso de Claudia de su andadura personal y profesional al otro lado del charco, junto a su hija y su marido y la reaparición del matrimonio, en mayo, en la boda de Elena Domecq Fernández-Durán y Amaro González de Mesa, que tuvo lugar en la Iglesia Parroquial de San Marcos de Jerez de la Frontera, en Cádiz.

Asimismo, coincide en el tiempo con el embarazo de Grabiela Guillén y, por consiguiente, nueva paternidad para Bertín Osborne. Pues fue el pasado día 12 cuando se conoció que el intérprete de Tú sólo tú o Ojos de color café iba a ser padre de un bebé -cuyo sexo todavía no ha trascendido-, con la joven de treinta y seis años con la que se lo empezó a relacionar sentimentalmente a partir del pasado mes de abril después de que ambos protagonizaran una sesión de fotos para la firma de moda de inspiración taurina, El Capote. De esta forma, Bertín se convertirá próximamente en padre y abuelo a la vez.