Ilia Topuria, un campeón del mundo rendido a Giorgina, la mujer de su vida: «Qué suerte tengo»

Ilia Topuria es el nuevo campeón de la UFC en la categoría de peso pluma, tras derrotar al hasta ahora invicto Alexander Volkanovski, y también es el hombre del que todos hablan, el nuevo rey de las artes marciales. Su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas ha estado marcada por una expectación sin parangón. Bajo el brazo, su preciado y valioso cinturón de mejor peleador; a su lado, su inseparable novia; y flanqueado por la gente enfervorizada demostrándole su cariño.

Ilia Topuria, atendiendo a la prensa / Gtres

En sus primeras palabras ante los medios de comunicación que aguardaban su desembarco, Ilia Topuria se ha mostrado exultante. Ha afirmado haber cumplido su sueño y no ha escondido la emoción por el cariño y la dedicación con la que se ha seguido su gesta. A su lado, su compañera de vida, Giorgina Uzcategui, para quien también ha tenido unas bonitas palabras: «¿De qué valdría esto si no tienes con quien compartirlo. Su apoyo y el de mi familia ha sido imprescindible. Qué suerte tengo».

Nacido en Alemania, hijo de padres georgianos, vivió en Georgia hasta que a los 15 años dejó el país europeo en búsqueda de un sueño. Se trasladó hasta España, país que siente como suyo. Concretamente, hasta Alicante, donde comenzó a practicar artes marciales mixtas en el gimnasio Climent Club. Actualmente reside allí, entrenando a diario para convertirse en el mejor.

Ilia Topuria / Gtres

Dicen que detrás de cada campeón siempre hay un gran equipo y en este caso no podía ser menos. En el centro de alto rendimiento de Alicante comenzó a forjarse la leyenda, gracias a personas que cada día trabajan codo a codo con Topuria: su hermano Aleksandre, que renunció a su carrera en el deporte para dedicarse en cuerpo y alma a Ilia; los hermanos Climent, pioneros de las artes marciales mixtas en España; Javi Climent, especialista en boxeo, una de las fortalezas del hispano-georgiano; y Aldo Martínez, el preparador físico superespecializado.

Dichos hermanos Climent, Jorge (24 febrero 1976) y Agustín (9 de junio de 1980), ambos nacidos en Buenos Aires (Argentina), son los principales entrenadores de Topuria. Emigraron desde su país a España (Alicante) en 2002, tras la dura crisis en su país del corralito. Ahora, su gimnasio es un templo para los jóvenes que sueñan con seguir los pasos de Topuria.

Topuria, loco por Giorgina

Nada más proclamarse campeón del mundo de UFC, hubo una mujer que acaparó las miradas. Se trataba de Giorgina Uzcategui, su novia y la mujer con la que Topuria espera un segundo hijo, el primero en común.

Se trata de una influencer, pero también empresaria venezolana, que estudió Administración de Empresas en el Miami Dade College y en la Universidad de Suffolk en Boston. Aunque actualmente es CEO de Future & Energy, una empresa de energías renovables estadounidense.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Giorgina Uzcategui Badell (@giorginauzcategui)

Un aspecto anecdótico de Ilia Topuria es que tiene perfil en OnlyFans. Sin embargo, no sube contenido explícito, sino que su perfil es únicamente como peleador. «Contenido exclusivo relacionado con MMA / UFC, así como momentos de fight week, peleas, behind the scenes, etc», reza.

En otro orden de cosas, un aspecto controvertido en la carrera de Ilia fue cuando se convirtió en imagen patrocinadora de una de las empresas que se dedica a echar a los inquilinos que no pagan los alquileres y que en los últimos tiempos han tenido mucho recorrido mediático.

Ilia Topuria, en Madrid / Gtres

El próximo reto de Topuria ya está encima de la mesa puesto que ha retado al mismísimo Conor McGregor a luchar contra él en el Santiago Bernabéu. Y el irlandés ha aceptado. Ilia está deseando: «Quiero pelear con él y el Bernabéu es el sitio perfecto».