Hace tan solo unos días, Ignacio de Borbón se convertía en un nuevo concursante de pleno derecho de Supervivientes 2022. La pista que revelaba el reality acerca de su identidad era una corona, por lo que muchos internautas pensaron que se trataba de Barbara Rey, pues su nombre también suena con fuerza cada vez que comienzan a revelarse los famosos que formarán parte del concurso más extremo de la televisión. Es necesario mencionar que, el modelo es un primo lejano del Rey Felipe VI.

Este jueves, Ignacio ha acudido a la premiere del documental de Laura Pausini titulado Laura: un placer conocerte y, ha hablado por primera vez con los medios de comunicación allí presentes. Con algo de timidez, ha mostrado la ilusión que tiene por afrontar esta nueva etapa de su vida. “Estoy muy contento de estar en el estreno. Es un orgullo que me inviten a este evento y, la verdad, que con muchas ganas por todo lo que viene”, ha comenzado diciendo.

Cuando los reporteros le han preguntado sobre cómo lleva que a partir de ahora será una persona más conocida, Ignacio de Borbón ha respondido que “poco a poco» lo está digiriendo. “Es algo complicado al principio, pero bueno, yo tengo muchas ganas y quiero que la gente me conozco por cómo soy yo de verdad. Lo veo como una oportunidad increíble para mí”, ha explicado con emoción.

El nuevo concursante se ha definido como un “chico humilde y trabajador”. “Me he buscado siempre la vida para trabajar y, bueno simplemente eso. Voy a ser yo, a darlo todo”, ha añadido. También, ha hablado sobre uno de los puntos más importantes del programa, el de pasar hambre en condiciones climatológicas que no ayudan a una buena convivencia. “Lo he pensado. Va a ser difícil, pero bueno, yo creo que en este concurso todo supone un reto y va a ser una cosa más que va a haber que superar”, ha dicho muy seguro.

Ignacio, también se ha pronunciado sobre el resto de los personajes que ya están confirmados. “Hay nombres muy grandes en esta edición. Creo que va a ser increíble, no puedo decir más y eso, muy contento porque empiece todo ya”, ha relatado. Después, ha sido preguntado por su parentesco con la Casa Real española, pero rápidamente ha esquivado el tema. “Yo no puedo dar mucha información, y nada, poco a poco me iréis conociendo más”, ha expresado. Para finalizar, ha revelado que Su Majestad no se ha puesto en contacto con él para desearle suerte en esta nueva experiencia que está a punto de vivir. Esta es, la primera reaparición pública de Ignacio de Borbón después de conocerse que en pocos días pondrá rumbo a Honduras para vivir la que será una de las aventuas más extremas de su vida.