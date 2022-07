Todo sobre Hugo Selles: el artista que ha dado un giro a la música convencional

Hugo Selles ha llegado a la música para revolucionarla. Pese a que la gran mayoría de músicos optan por llevar a cabo un camino similar hasta alcanzar el estrellato, lo cierto es que este artista ha decidido dar un giro de 180 grados a los convencionalismos para apostar por la diversidad de proyectos y propuestas.

Con motivo del décimo aniversario de su primer lanzamiento, Memories From a Cold Place, el pianista y compositor nacido en Santander ha lanzado un disco con el que echa una mirada al pasado, aunque también con perspectiva hacia el futuro. En este homenaje en forma de álbum, Hugo ha querido tener en cuenta al icónico grupo inglés de pop rock Supertramp, sacando a la luz un trabajo de versiones, pero con sello propio, que se entremezclan con la búsqueda de sonoridades diferentes y que ha sido bautizado ya como Pianotramp.

No ha sido hasta el 24 de junio cuando la obra ha visto la luz en las plataformas digitales más habituales del panorama nacional, abarcando algunos de los clásicos más destacados del grupo británico como Fool’s Overture o Dreamer, entre otros. No obstante, el hecho de haberse inspirado en Supertramp no significa que haya calcado sus temas, sino que a todos ellos les ha aportado su propio sello de identidad para dar un empujón a algunas canciones no tan famosas como Know Who You Are o A Soapbox Opera, las cuales a priori podrían haber pasado desapercibidas.

En sus 40 minutos de duración, el disco deja constancia de la influencia del piano romántico de Rachmaninov o la delicadeza de Chopin, habiendo dejando espacio para la improvisación de la mano de algunos pianistas de jazz como Brad Mehldau o Lyle Mays. Y para poner el broche de oro, también se podrán encontrar interesantes experimentaciones sonoras con el uso de un piano preparado que mezcla técnicas contemporáneas como las de obras de George Crumb o Moritz Eggert.

Un músico para nada convencional

Si algo caracteriza a Hugo Selles, es que no se mueve por las tendencias que el mercado mainstream le va imponiendo. Su principal objetivo es el de innovarse y no repetirse en ningún momento ni pese al paso del tiempo a sí mismo, habiendo publicado en esta última década discos de toda índole que van desde el minimalismo hasta el jazz contemporáneo, pasando por folk, bandas sonoras, electrónica, metal progresivo y rock sinfónico.

Por si fuera poco, este 2022 no estará marcado para Selles únicamente por su tributo a Supertramp, sino también por la publicación de un álbum visual recopilatorio en su canal de YouTube bajo el título Ten Years – Live from Casyc, donde repasa algunos de los temas más destacados de su carrera en solitario.

La trayectoria de Hugo no ha hecho más que despegar, razón por la que ha podido colaborar con grandes artistas como Miguel Díez, Psychic Equalizer, Edgar Robles o Esteban Bolado, habiéndose inspirado también en pinturas como las de Sara Fuentes.