El Hormiguero | Confesiones, mucha emoción y una vista sorpresa: Enrique Iglesias protagoniza su entrevista más sincera y divertida

No ha estado de manera física, pero esta noche de jueves Enrique Iglesias se ha convertido en el invitado perfecto de ‘El Hormiguero’. Divertido, cercano y con ganas de pasarlo bien, el cantante ha participado de manera muy activa en la entrevista que le ha hecho Pablo Motos, no solo para promocionar su nuevo single, ‘Pendejo’, sino para mostrar su facera más natural.

El hijo de Julio Iglesias e Isabel Preysler no se ha dejado ningún tema en el tintero y, por ejemplo, ha confesado cuál es el límite que tiene marcado a la hora de saber que debe parar de beber alcohol. «El mío es si intento abrir la puerta de llave con la llave del coche», ha comenzado Motos, a lo que el artista ha contado que la suya es «cuando empiezo a hablar raro y cuando me despierto con una persona que no pensabas que no iba a estar ahí por la mañana».

Un accidente que dio de qué hablar

Han pasado 6 años desde que el madrileño acaparase titulares por todo el mundo tras sufrir un accidente con un dron durante un concierto, pero todavía no había compartido qué es lo que pasó. «Sabía que era grave porque vi parte del dedo entre la gente. Luego lo encontramos e inmediatamente… En ese momento no sentía tanto dolor por la adrenalina, pero por suerte pude ir a Los Ángeles y un doctor me operó al día siguiente. El dolor empezó ahí, fueron dos meses de muchísimo dolor, era mi mano derecha, no podía comer, hacer nada… O tonterías como ir al cuarto de baño si estás acostumbrado con la mano derecha…”, ha narrado sin poder contener la risa, quizás recordando algún momento divertido.

Su mejor faceta: la de padre

Sus tres hijos, fruto de su relación con la extenista rusa Anna Kournikova, se han convertido en la mayor de sus alegrías. «Cuando tengo un mal día los veo y me sube el ánimo. Los últimos tres años y medio han sido los mejores», ha confesado. La parte más positiva de la pandemia es que ha podido disfrutar mucho de ellos, especialmente e la más pequeña, que solo tiene año y medio. «Pude estar con ella constantemente, verla crecer. Ver cómo se desarrolla… Es increíble cómo pasa el tiempo».

Son los dos mayores, sin embargo, los que más ‘guerra’ dan a Enrique y Anna. «Las peleas que hay, sobre todo entre los gemelos son… pero es gracioso», ha reconocido. Padre de dos niñas y un niño, el cantante tiene claro que el que más se le parece es el chico, «yo era tremendo cuando era un chaval y mi hijo me recuerda un poco a mí. Y me acuerdo cuando vivía en Madrid y compraba petardos y los iba tirando a las paradas de autobús». Si algo tiene claro es qué atributos debe tener un buen padre: «paciencia, querer escucharles, mimarles, quererles, repetirles constantemente que estás aquí con ellos aunque no sea físicamente, y que siempre pueden contar conmigo, siempre voy a estar ahí para ellos, en los momentos buenos y en los malos», ha dicho emocionado.

Un reencuentro muy especial

Tras confirmas la veracidad de las anécdotas que su hermana Tamara Falcó, colaboradora de ‘El Hormiguero’ ha contado en alguna que otra ocasión, como que le lanzó una lagartija a coche o que persiguió a una niña con un ‘spray de caca’, Enrique Iglesias ha recibido una gran sorpresa por parte de Tamara. Aunque este jueves no ha estado en plató, la joven no ha dudado en entrar en directo a través de una videollamada para saludarle y compartir con él el buen rato.

Juntos han recordado cómo fue la última vez que se vieron, poco antes del fallecimiento de su abuela, Beatriz Arrastia. «Se coordinó todo para que pudiera venir a despedirse de nuestra abuela y le dio un beso. Y unas tardes después la perdimos», ha dicho una emocionada Tamara. «Fue un momento muy triste, pero gracias a Dios pude despedirme, decirle que la quiero muchísimo y que ahora va a ser nuestro ángel de la guarda. Fue un momento súper emotivo, yo que no suelo llorar lo hice muchísimo pero también me alegré de poder estar ahí con Tamara, mi madre y mi abuela»; ha recodado por su parte el cantante.

Por cosas como estas, Tamara no ha dudado en dedicarle un precioso piropo a su hermano: «Enrique esta siempre en los buenos y malos momentos, es un ángel de la guarda».