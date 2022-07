A estas alturas, es innegable que Ana María Aldón y Gloria Camila no pasan por su mejor momento amistoso. Pese a que en un primer momento ambas decidieron cursar la misma carrera, demostrando que entre ellas había un fuerte vínculo, lo cierto es que los últimos acontecimientos televisivos habrían situado a José Ortega Cano entre la espada y la pared, dadas las posiciones contrarias de su esposa y su hija con respecto a distintos temas familiares.

Todo comenzaba cuando la esposa del diestro daba una exclusiva en la que admitía haber lidiado con ciertos ataques por parte de la familia de su marido. Eso, sumado a su posicionamiento favorable a Rocío Carrasco a la hora de llegar a comprender algunos de sus movimientos, provocó que Gloria Camila se mostrara muy dispar con ella, llegando incluso a lanzarle algún dardo envenenado de manera pública. De hecho, durante la participación de la diseñadora en la Sálvame Fashion Week, con reencuentro con Ortega Cano incluido, la hermana de José Fernando aprovechó para considerar el acercamiento entre su padre y la esposa de este un tanto “frío”, dejando entrever que faltó “más amor, cariño y contacto”. Además, quiso ensalzar la labor de su progenitor al dar un paso la frente y presentarse en la cadena de Fuencarral, pese a no ser muy partidario del mundo televisivo, únicamente para apoyar a Ana María. Y por si fuera poco, la joven dejó claro que las creaciones de la exconcursante de Supervivientes no terminaron de convencerle por “no ser de su estilo” y ser consideradas para gente “más mayor”. Unas palabras que no sentaron nada bien a la pareja del diestro, que confesaba que “no eran necesarias” y que ellas dos “no son amigas”, dando pie así a una polémica que con el paso de los días continúa más viva que nunca.

La llamada de la discordia

La guerra entre Ana María y Gloria Camila seguía vigente, razón por la que el propio José Ortega Cano optaba por coger su teléfono y contactar con Ya son las 8, dejando clara su postura tanto a su esposa como a su hija: “Pido que me dejen por favor que haga mi vida”, comenzaba explicando, para después admitir que “estaba agotado de ser buena persona” y de ser “siempre el intermediario”, decidiendo retirarse del enfrentamiento, y por ende, de la televisión. Un drástico posicionamiento que no habría gustado en absoluto a la diseñadora, que se habría decantado por poner tierra de por medio con su marido y con el resto de miembros de su familia para refugiarse con los suyos en Costa Ballena.

Durante toda la semana, apenas se han sabido detalles sobre el paradero de la colaboradora de Viva la vida, habiéndose esta ausentado de las grabaciones de su programa durante el último fin de semana. No obstante, era el pasado martes cuando el torero reaparecía en las inmediaciones de su casa en compañía de Gloria Camila, dejando entrever que la relación paternofilial entre ellos sigue siendo igual de estrecha que desde el primer momento.