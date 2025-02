Alejandra, nacida fruto de un breve romance (de apenas tres meses) entre Martín Pareja-Obregón y Judith Rey, ha dado un paso al frente a sus 19 años para contar su historia en primera persona. La joven, que fue reconocida en 2009 como hija legítima del diestro, ha asegurado que se enteró de que el torero era su padre cuando tenía unos 12 años.

La hija de Pareja-Obregón se ha pronunciado sobre su historia familiar después de que su progenitor haya sido condenado por un delito de abandono de familia y deba pagarle la pensión que le debe desde 2018.

Martín Pareja-Obregón en el pasado. (Foto: Gtres)

En el marco de esta intervención, Alejandra ha revelado el incómodo momento que vivió en el colegio cuando una profesora le preguntó si era familia del torero al ver sus apellidos al pasar lista. «Me quedé un poco en shock , porque no sabía de lo que me estaba hablando esa mujer», ha comentado. «Pero cuando llegué a casa ya empecé a mirar en internet y ahí leí la historia de mi padre y de mi madre. Ese día tuve una discusión bastante grande con mi familia porque este tema siempre ha sido tabú en mi casa, y cuando cumplí los 17 me enteré bien de todo», ha explicado.

Alejandra arremete contra su padre

Si tuviera que decirle algo a Martín Pareja-Obregón, Alejandra lo tiene claro. «Que es un sinvergüenza y que ha perdido a una hija que merece la pena tener. Soy una mujer responsable y el orgullo de mi familia. Estoy repitiendo 2º de Bachillerato y quiero estudiar Veterinaria. Además, trabajo como camarera en un bar para poder pagarme mis gastos. Y poco a poco, voy cumpliendo mis sueños. Creo que el no tener un padre me ha hecho ser más fuerte», ha asegurado en Semana. Al mismo tiempo ha confesado que a día de hoy no le perdonaría. «Tengo muchas cosas guardadas que algún día contaré», ha revelado. Por otro lado, ha desvelado que no sabe si su padre se pondrá en contacto con ella tras la entrevista, pero que su madre sigue recibiendo amenazas desde «teléfonos ocultos para que esta historia no salga a la luz».

Martín Pareja-Obregón en un programa de televisión. (Foto: Gtres)

El día que hablaron por primera vez

Hasta que no cumplió la mayoría de edad, Alejandra no tuvo contacto con su padre. «Nunca había hablado con él hasta ese día, porque me parecía una falta de respeto hacia mi madre. Le escribí al móvil y le puse: ‘Hola. Soy Alejandra. Mañana es mi cumpleaños. Me gustaría conocerte y tener una conversación contigo. No te tengo odio ni rencor, simplemente quiero conocer a mi padre. Mi madre no vendría. Quiero cumplir mi sueño de conocerte y saber tu versión de todo lo que pasó, por favor’», ha contado. Sin embargo, el mensaje fue leído, pero nadie contestó. «A las horas le volví a escribir que sólo quería una respuesta de sí o no y que no me enfadaría», ha añadido Alejandra.

Finalmente, el torero respondió. «Buenas tardes, Alejandra. Muchas felicidades. Espero que cumplas muchos más y que lo estés pasando muy bien. En estos días hablaremos si Dios quiere», fue el mensaje de Martín Pareja-Obregón. Días después de la contestación, la joven insistió en tener un encuentro. «¿Podríamos tener esa charla de la que me hablabas?», escribió, pero ya no volvió a tener contacto con el torero. «Eso es lo que más daño me hizo. Me dio esperanzas y al final, nada», ha explicado.