Hiba Abouk, más enamorada que nunca de Revilla, manda un mensaje a Álvaro Muñoz Escassi

En plena cuenta atrás para San Valentín, Hiba Abouk ha acudido a la presentación del nuevo espectáculo del Mago Pop en Madrid. A su llegada, ha atendido a los medios de comunicación y ha confesado el buen momento sentimental que atraviesa al lado de Antonio Revilla, el hombre que parece haberle devuelto la ilusión en el amor tras la polémica ruptura que protagonizó con Achraf Hakimi.

«Estoy muy contenta, estoy viviendo un gran momento», decía haciendo referencia a su actual romance con el nieto del conocido empresario Emiliano Revilla. Se conocieron a finales de 2024, justo después de que saliera a la luz la ruptura de Revilla con Laura Matamoros. En un principio, el mencionado negó haber tenido ningún tipo de contacto con la actriz, pero sus constantes interacciones públicas en la red comenzaron a dejar más que claro que su relación traspasaba los límites de la amistad. Y así ha sido. Meses después, parece que el amor se ha asentado en sus vidas. De hecho, de cara a San Valentín, la protagonista de El príncipe ha asegurado que no harán nada especial porque para ellos «todos los días del mes son el día de los enamorados».

Hiba Abouk en la presentación del nuevo espectáculo de ‘Mago Pop’. (Foto: Gtres)

Durante el espectáculo de magia mencionado, Hiba Abouk también ha sido preguntada por el buen momento sentimental que atraviesa Álvaro Muñoz Escassi junto a Sheila Casas. El pasado verano ambos protagonizaron multitud de rumores sobre un posible romance que nunca llegaron a confirmar. Es por ello por lo que generaba un gran interés conocer la opinión de la intérprete sobre la relación de la hermana de Mario Casas y el jinete.

«No voy a hablar de nadie que no sea yo y lo que me pasa a mí», decía tajantemente. Sin embargo, cuando parecía que no iba a pronunciarse más, quiso resaltar que se alegraba: «Si la gente es feliz, yo me alegro un montón. De eso se trata», señalaba.

Las polémicas declaraciones de Achraf Hakimi

Más allá de su buena situación sentimental, Hiba Abouk se ha tenido que enfrentar en las últimas semanas a las polémicas declaraciones que ha pronunciado en televisión su ex pareja, Achraf Hakimi, hablando de su relación. Una actitud que la actriz ha confesado que jamás tendrá: «Nunca hablaría como lo ha hecho él. También te digo que no se puede decir nunca jamás. Pero ya sabéis que yo no hablo así», sentenciaba.

Achraf Hakimi en el canal de YouTube de Anas Bukhash. (Foto:YouTube)

A través del canal de YouTube de Anas Bukhash, el jugador del PSG se sinceró como nunca sobre cómo había vivido su divorcio con Hiba. «Desde mi divorcio he aprendido a cuidarme y quererme más a mí mismo y a las personas que me rodean. Cuando estaba con mi ex mujer aceptaba cosas que ahora no aceptaría […] Cuando pusimos este asunto en manos de la justicia, vimos que era solo una forma de chantajearme. Todo esto se resolverá pronto, toda la verdad saldrá a la luz y podremos hablar más sobre ello. He aprendido a no confiar en demasiadas personas y que en este mundo hay que tener cuidado», decía.