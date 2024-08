Helen Lindes anuncia su tercer embarazo con un especial posado familiar

Las redes sociales se han convertido en la ventana perfecta de las celebrities para dar a conocer buenas noticias. Sin ir más lejos, hace tan solo unas horas Helen Lindes compartía un especial post con el que ha anunciado que está embarazada.

Con la emoción que se merece, la modelo ha publicado varias fotografías en las que aparece junto a su marido, Rudy Fernández y sus dos hijos. En la primera de ellas, aparecen los cuatro, mientras la pareja se da un beso cargado de complicidad, los más pequeños de la casa acarician con amor el vientre de su madre.

Rudy Fernández y Helen Lindes serán padres de nuevo. (Foto: Redes sociales)

«Nos hace mucha ilusión compartir con vosotros esta maravillosa noticia: ¡¡Ampliamos la familia!! Bebé número 3 en camino…», ha escrito la maniquí, muy emocionada en su perfil de Instagram.

Como era de esperar, las reacciones no han tardado en llegar. Por su parte, Marisa Jara ha comentado: «Enhorabuena, familia. Que noticia tan buena». «Madre mía. Ya verás qué genial», ha dicho María Castro, quien, precisamente, el pasado mes de abril también aumentó la familia dando a luz a su tercera hija.

Helen Lindes posando. (Foto: Redes sociales)

El 22 de diciembre de 2016, la pareja dio la bienvenida a su primogénito con la llegada de Alan y, dos años y medio después, en mayo de 2019, llegó al mundo Aura. Ahora, se convertirán en los hermanos mayores del bebé que viene en camino.

Rudy Fernández y Helen Lindes, en un evento. (Foto: Gtres)

Un gran amor

El 4 de julio de 2015 será una fecha que la pareja no olvidará jamás. Aquel día quedó grabado en sus retinas para la posteridad. Helen Lindes y Rudy Fernández se dieron el ‘sí, quiero’ cuatro años después de que sus caminos se cruzaran.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Helen Lindes Griffiths (@helenlindesgrif)

El enlace tuvo lugar en la Fortaleza, un castillo del siglo XVII situada en la Pollença, Mallorca. Sin ir más lejos, el pasado aniversario, la modelo quiso dedicar un enternecedor mensaje a su marido en el universo 2.0.

«Feliz aniversario. No me puedo creer que hayan pasado 9 años ya!! Lo recuerdo todo tan bien… esa sensación de estar en una burbuja y que todo era perfecto. Gracias @rudy5fernandez por haberme hecho sentir tan querida, tan necesitada, tan parte de tu vida todos estos años. Y lo que nos queda!! Te quiero infinito», expresó. Publicación que obtuvo respuesta por parte de su esposo. «Love you so much», respondió. Ahora, el matrimonio comienza la esperada cuenta atrás para dar la bienvenida al que será su tercer hijo.