El primer Oscar de Pedro Almodóvar llegó en el año 2000 por Todo sobre mi madre. La película logró, al igual que Alejandro Amenábar, el premio a la Mejor Película de Habla No Inglesa. Antonio Banderas y Penélope Cruz fueron los encargados de abrir el sobre y entregar el galardón. Un momento que pasó a la historia por el grito de la actriz: «¡Pedrooooooo!».

Tres años más tarde, el director de cine se hizo con el Óscar a Mejor Guión Original por la película Hable con ella, el melodrama psicológico que trata sobre dos hombres que construyen una amistad poco convencional mientras cuidan a dos mujeres que están en coma. Ese mismo año y por la misma película, el manchego estaba también nominado a Mejor Director, galardon que finalmente cayó en manos de Roman Polanski por El pianista.

Penélope Cruz: ‘Vicky Cristina Barcelona’

Penélope Cruz se unió a la lista de actrices ganadoras de un Premio Óscar gracias a en 2008 por su trabajo en Vicky Cristina Barcelona, dirigida por Woody Allen y que protagonizó junto a Javier Bardem y Scarlett Johansson. Entonces, no era la primera vez que la actriz optaba a la estatuilla. En 2006, la esposa de Javier Bardem hizo historia como la primera española nominada a Mejor Actriz en dichos premios por Volver.

Javier Bardem: ‘No es país para viejos’

No es país para viejos fue la película que por la que Javier Bardem ganó el premio a Mejor Actor de Reparto en 2007. El idilio del actor con la Academia de Hollywood empezó en 2001 con su primera nominación por Antes que anochezca, y en 2022 por Being the Ricardos.