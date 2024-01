Antonio Banderas y Melanie Griffith son todo un ejemplo de que tras un divorcio se puede seguir manteniendo una bonita amistad. El intérprete malagueño y la actriz estadounidense fueron una de las parejas más aclamadas de Hollywood durante dos décadas, sin embargo, su historia de amor llegó a su fin en 2014, cuando se conoció su divorcio. Pese a que hicieron vidas por separado siempre han hecho gala del excelente vínculo que siguen cuidando cada día. Prueba de ello ha sido su última reaparición con la que han querido mostrar todo su apoyo y cariño a Dakota Johonson, en el debut de su gran noche televisiva.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Saturday Night Live (@nbcsnl)

Los grandes apoyos para Dakota Johnson

Nueva York se ha convertido en el escenario perfecto de una reunión muy especial. Antonio Banderas, Melanie Griffith y su hija Stella del Carmen han estado presentes en la ciudad de los rascacielos para aplaudir esta intervención Dakota como presentadora en el popular programa Saturday Night Live, espacio en el que también ha estado acompañada por Jimmy Fallon y Justin Timberlake.



Melanie Griffith en Nueva York / Gtres

Para la gran ocasión, Dakota se ha decantado por un vestido negro de cuello halter con efecto cut out en la zona central del diseño. Por su parte, su madre, ha apostado por un total look negro compuesto por un pantalón skinny, camisa y botas, también oscuras. Antonio ha lucido un pantalón y un jersey negro con una chaqueta en azul y, Stella ha optado por un estilismo marrón. Una vez ha finalizado el programa han acudido a la la fiesta posterior de la que no han trascendido más detalles.

Gran unión

Pese a que Dakota Jhonson haya nacido fruto de la relación entre Melanie Griffith y Don Jhonson, siempre ha considerado como a un miembro más de su familia, como a un padre, a Antonio Banderas. Y así lo ha dejado patente en varias entrevistas. Si echamos la vista atrás, cuando Dakota entregó a Banderas el Hollywood Film Awards al Mejor Actor en la gala de 2019, la actriz habló de su historia familiar.

Stella del Carmen, Antonio Banderas, Melanie Griffith y Dakota Jhonson en una imagen de archivo / Gtres

«Cuando tenía 6 años, mi madre se casó con un hombre que trajo a nuestra familia una luz increíblemente brillante, un mundo de creatividad y cultura completamente nuevo y una hermana pequeña extraordinariamente mágica», expresó Johnson sobre Stella del Carmen. «Mi padrastro Antonio Banderas irrumpió en nuestras vidas. Era muy vibrante, muy entretenido, muy divertido y su inglés era…. abstracto. Le veíamos como alguien absolutamente increíble. Amaba a mi madre y a mis hermanos y a mí de forma tan apabullante, tan intensa y tan ruidosa que cambió nuestras vidas para siempre», añadió.

Un sentimiento familiar que es recíproco por parte del intérprete de El Zorro y que se extiende también a Alexander Bauer, el hijo que tuvo Melanie Griffith con el actor Steven Bauer en 1985. «Melanie es una de mis mejores amigas, probablemente es la mejor que tengo. Mi familia está aquí con Dakota, Stella y Alexander», confesó Antonio a la revista Vulture años después de su separación.