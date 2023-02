El cantante de country Kyle Jacobs, esposo de la también artista del mismo género, Kellie Pickler (36), ha sido hallado muerto a los 49 años de edad a causa de un «aparente suicidio», según ha informado el Departamento de Policía de Nashville, en estado de Tennessee (Estados Unidos).

De acuerdo al comunicado, las autoridades de dicha ciudad atendieron este viernes una llamada de emergencia procedente del domicilio conyugal de la pareja y rápidamente, se desplazaron hasta el lugar. Al llegar, la policía y los bomberos se encontraron al que fuera miembro del personal de Curb Music desde 2003 muerto con una herida de bala que parece indicar, fue «autoinfligida». Pues Pickler fue quien se puso en contacto con el servicio de emergencias tras percatarse de lo ocurrido al despertarse. De esto modo, el óbito está siendo investigando como un «aparente suicidio».

Jacobs saltó a la fama tras formar parte del elenco de la quinta temporada del talent musical American Idol, el programa donde concursantes jóvenes se presentan en audiciones musicales ante los jueces para competir por su lanzamiento; y, más tarde, participar en el concurso Are you smarter than a fifth grader. Asimismo, en 2014, ganó un premio de la Academia de Música Country (Academy of Country Music – ACM), la institución estadounidense fundada en Los Ángeles en 1964 por Eddie Miller, Tommy Wiggins y Mickey y Chris Christensen, con el objetivo de promover la música country; como productor en la canción I drive your truck, de Lee Brice.

A lo largo de su trayectoria profesional, Kyle ha trabajado para artistas de la talla de Garth Brook, Kimberley Locke, Tim McGraw y Darius Rucker, y junto a su esposa, protagonizó tres temporadas del programa I Love Kellie Pickler, que se centraba en la vida como cantante de la natural de Carolina del Norte, y en sus relaciones afectivas, y que se emitía en el canal de música country CMT, desde la que precisamente, tras conocerse la noticia, han enviado sus condolencias a través de sus redes sociales: «Nuestros pensamientos y oraciones están con Kellie Pickler y el resto de la familia».

Kyle Jacobs y Pickler se conocieron a principios de la década de los 2000 a través de un amigo en común. Sin embargo no fue hasta el año 2011 cuando se dieron el Sí, quiero, en una ceremonia discreta. «Fue perfecto, porque no planeamos nada», dijo Pickler en 2017 durante la emisión de unos de los programas de la serie mencionada anteriormente. «Yo empaqué el vestido de novia y él empacó un conjunto. Volamos allí y no sabíamos qué tipo de pastel íbamos a recibir. Nosotros no sabía qué comida íbamos a tener … Fue el día más increíble de mi vida», añadió. Desde entonces, los dos se consagraron como una de las parejas más consolidadas del panorama musical en Estados Unidos. «Amamos que nuestro matrimonio sea el número uno, siempre será el número 1. Pero una de nuestras cosas favoritas que podemos hacer es reírnos. Y queremos mostrárselo a la gente».