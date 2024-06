La guardaespaldas de Jennifer Lopez enamora a los fans y se convierte en un fenómeno viral

Actriz, empresaria, cantante y diseñadora. Jennifer Lopez lo tiene todo, incluso una guardaespaldas que se ha convertido en un fenómeno en las redes sociales. Esta profesional se llama Or Abraham y su belleza se ha convertido en noticia en diversos medios internacionales. Se ha dejado ver con la artista acompañándola durante un evento en México y por primera vez hay alguien que le ha robado protagonismo a Lopez.

La intérprete está promocionando su nuevo proyecto, que podrá verse en Netflix y está haciendo una pequeña gira. En los últimos días se ha dejado ver en un evento organizado en el centro comercial Toreo Parque Central, situado en Naucalpan de Juárez. Como no podía ser de otra forma, no ha estado sola, pero nadie imaginaba que su escolta fuera tan atractiva.

Jennifer López en la MET Gala 2024. (Foto: Gtres)

No es la primera vez que los trabajadores de Jennifer Lopez llaman la atención de la prensa. Hace unos meses se originó una gran polémica porque la cantante escupió un chicle en la mano de su asistente, gesto que dio la vuelta al mundo y que le dejó en una posición bastante complicada.

#23May | Jennifer Lopez visitó CDMX 🇲🇽 para presentar su nueva película Atlas, sin embargo, la que acaparó miradas de los asistentes fue su guardaespaldas. La hermosa mujer 😍 tiene por nombre Or (Luz) Abraham. pic.twitter.com/D2SMUFvd1Y — 2001online (@2001OnLine) May 23, 2024

Jennifer Lopez, eclipsada por su guardaespaldas

Jennifer Lopez aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cargada de ilusión, pues hacía tiempo que no visitaba la ciudad. «Me siento muy emocionada de estar aquí, hace un tiempo que no estaba aquí en México, con toda mi gente los quiero tanto, gracias. Qué bienvenida más bonita, gracias», declaró visiblemente emocionada. En ese momento no sabía que su guardaespaldas iba a eclipsarla en cuestión de segundos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Or Abraham (@orabraham1)

No son pocos los que se han revolucionado al conocer quién es Or Abraham. Ha trabajado para Jennifer Lopez, pero dentro de su dilatada trayectoria profesional hay muchos puntos a tener en cuenta. Ha sido modelo y ha trabajado para campañas importantes, de hecho solo hay que acudir a su cuenta de Instagram para ver que sabe posar a la perfección.

Hay más. Or Abraham también es patinadora artística y ha desarrollado este talento en múltiples escenarios. El hielo es su gran pasión, pero ahora está centrada en la seguridad de Lopez. Se desconoce hasta donde llega su relación contractual con la cantante, pero es posible que le contrate solo de forma puntual pues la escolta reside en México.

Otros guardaespaldas que se han hecho famosos

Aunque todo el mundo está hablando de la atractiva guardaespaldas que ha mirado por el bienestar de Jennifer Lopez en México, hay que señalar otro tema importante. Esta semana se ha celebrado en Madrid el concierto de Taylor Swift.

Taylor Swift, en concierto. (Foto: Gtres)

La compositora norteamericana ha actuado en el Santiago Bernabeu bajo unas fuertes medidas de seguridad. Tanto es así que no se ha dejado ver fuera del escenario en ningún momento, pero ¿cómo lo ha conseguido? Gracias a sus guardaespaldas.

El programa Espejo Público ha destapado que Taylor tiene tres agentes fijos de seguridad a los que paga 500.000 euros al año. Un sueldo muy atractivo que ha puesto el foco en los escoltas de los artistas internacionales de la industria musical.