Este verano Susana Molina se va a casar con Guillermo Valle. Ambos mantienen una relación desde hace ya varios años y están organizando su boda, un evento con el que podrán el broche de oro a su relación. Como es habitual en estos casos, las amigas de la novia le han organizado una despedida de soltera que la ha pillado totalmente desprevenida. Una sorpresa muy exclusiva por el destino elegido: Miami. En este espectacular viaje ha llamado la atención la ausencia de su inseparable amiga, Anabel Pantoja. Ambas se han apoyado en los momentos más especiales y también más duros de sus vidas y, aunque sí está invitada al enlace, por el momento no forma parte de la despedida.

Anabel se encuentra en Sevilla viviendo la Semana Santa junto a su familia. Ha estado en todo momento con su pareja, David, su madre, Merchi, y su hija, Alma. Para ella, estas fechas son muy especiales, puesto que siempre se ha mostrado muy creyente y es fiel devota de las figuras de su Triana natal. Este puede que sea el motivo por el que no haya podido acudir. El tiempo Santo termina esta misma semana y no se descarta que Anabel se incorpore al grupo para sorprender a Susana, reencontrarse con ella y disfrutar juntas de este viaje soñado.

Susana Molina y Anabel Pantoja. (Foto: Instagram)

La previa del viaje de despedida de soltera

«Hola, Susana. Tu aventura está a punto de comenzar. Tienes una hora para hacer la maleta, el tiempo comienza ya». Con estas palabras, la creadora de contenido ha comenzado lo que será uno de los viajes más especiales de su vida. Aida Domenech (Dulceida), Alba Paul, Nagore Robles, Marta Riumbau o Madame de Rosa son algunos de los rostros conocidos de las redes sociales que han organizado este espectacular viaje para celebrar que Susana Molina va a cambiar de estado civil.

Susana Bicho en su despedida. (Foto: Instagram)

El grupo de amigos de la creadora de contenido ha acudido a recogerla a su casa de Madrid. Todo estaba pensado al detalle. Los integrantes del equipo de la novia iban vestidos con un chándal azul personalizado con caras de la protagonista. Para ella, el mismo atuendo, pero en color blanco. Además, completaron su look con un antifaz en el que se podía leer la palabra «bride». Un accesorio que utilizaron para tapar los ojos de la novia y poder ocultar el destino del viaje hasta llegar al acceso a la puerta de embarque.

Una boda de verano y only adults

A pocos meses del enlace, Susana Molina y Guillermo Valle han dado algunos detalles de lo que espera a los invitados en el gran día. Será un evento de noche y en el que no estará permitido el acceso con niños. Una premisa que han encajado muy bien todas las amigas de Molina: «He prohibido a los niños porque no quiero, quiero estar con mis amigas, se lo han tomado increíblemente bien, ellas se frotaban las manos», ha aclarado la novia.

Susana Molina en un photocall. (Foto: Gtres)

«No habrá pintacaras ni voy a contratar una empresa de entretenimiento infantil, habrá copas y fiesta», confesando así que una boda no le parece el sitio más adecuado para los menores. Por este motivo ha tomado la decisión de no incluirlos en su lista de invitados. Como consecuencia, Anabel Pantoja no podrá acudir con la pequeña Alma, de apenas unos meses de vida.