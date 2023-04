Nuevo movimiento en Mediaset. El pasado mes de febrero se producía un lavado de imagen bajo el mandato de la nueva estructura capitaneada por Borja Prado en lo que a competencias ejecutivas se refería y que agrupa también a Alessandro Salem y Massimo Musolino como nuevos consejeros delegados, en sustitución del incombustible Paolo Vasile.

Tras este cambio se produjo el veto a 13 famosos de los que pretenden, al menos por ahora, no hablar más. La constante bajada de audiencias propició esta decisión por parte de la cúpula. La lista completa es la siguiente: Rocío Carrasco, Fidel Albiac, Antonio David, Rocío Flores, Kiko Rivera, Olga Moreno, Marta Riesco, Gloria Camila, José Fernando, José Ortega Cano, Rosa Benito, Rosario Mohedano y Bárbara Rey. A través de fuentes de toda solvencia se confirma que quedan exentos de esta lista Georgina Rodríguez, Carmen Lomana y Edmundo Arrocet.

El ‘despido’ de Alba Carrillo

Hace tan solo unas horas saltaban todas las alarmas sobre el despido de Alba Carrillo. Un movimiento que ponía en jaque a la ex concursante de Gran Hermano VIP. Desde entonces, han sido muchas las incógnitas que han girado en torno a esta decisión, adelantada por La Razón.

LOOK se ha puesto en contacto con la productora en la que trabaja Alba Carrillo y a través de fuentes oficiales nos han confirmado que el contrato de la televisiva terminó el pasado 31 de marzo y que no ha sido un despido, sino que no se ha renovado dicho contrato. Se desconoce si de cara a un futuro, próximo o lejano, cabría la posibilidad de una posible renovación.

Por ahora, la protagonista de esta noticia no se ha pronunciado al respecto. De hecho, permanece en un absoluto y hermético silencio en sus redes sociales, donde suele estar activa habitualmente. De hecho, su última publicación corresponde a hace cinco días cuando utilizó su perfil de Instagram para felicitar a un amigo. «La vida no se cuenta por minutos, sino por sueños-dijo Sabina. Te deseo un año lleno de sueños cumplidos», escribió Alba. No es de extrañar que explique lo que ha ocurrido, ya que si hay algo que caracteriza a Carrillo es su transparencia a la hora de hablar de temas que la incumben de una manera directa.

Una salida sin ¿retorno?

Lo ocurrido podría tener un trasfondo o no, pero Semana ha querido poner en la palestra los que podrían ser los motivos de esta salida del holding italiano de Alba Carrillo. «La nueva directiva no quiere un perfil como el suyo. Quieren huir de las polémicas (…) Alba ha sido vetada por estar personada en la operación Deluxe contra La Fábrica de la Tele. No va a volver. Telecinco no quiere tener a nadie trabajando que demande a sus productoras», informan.