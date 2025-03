«Hay veces que no puedo dormir», ha pronunciado Gloria Camila ante los micrófonos. La hija de José Ortega Cano ha sido capturada por las cámaras este fin de semana en la primera corrida de la Feria del Milagro en Illescas. La joven iba acompañada de su padre y ha revelado cómo se encuentra frente a los supuestos problemas económicos por los que estaría pasando su tienda. Aunque eso no ha sido lo único, también puede que pese a las dificultades en su empresa, haya encontrado una nueva ilusión con nombre propio: Álvaro García.

Los problemas de Bakkus

La hija de Rocío Jurado entre risas y junto a su padre ha mostrado algo de despreocupación al preguntarle por los rumores de crisis en su marca. Una marca que este mes de marzo cumple su primer año d vida. Fue en 2024 cuando Gloria Camila materializó este sueño tras su paso por IADE donde cursó diseño de moda. Bakkus es la firma que junto a Elisa Vázquez y Lorena Elorriaga creó. Un proyecto profesional que no terminó de despegar y que desde su inicio contó con problemas añadidos.

Bakkus, la marca de Gloria Camila. (Foto:Instagram)

Por un lado, la empresa recibió múltiples críticas, pero ese no fue el mayor obstáculo, sino la dificultad para vender sus productos. Las prendas tuvieron que reducir sus precios casi hasta el 80% de descuento. Tanto es así que hubo productos que pasaron de 200 euros a 70, como es el caso de la camisa Cibeles. Reducir los precios les pareció en ese momento lo más conveniente, pero a pesar de las rebajas, las ventas no aumentaban, haciendo que sus ingresos tampoco lo hicieran.

Es llamativo ver cómo, pese a ser un negocio nacido de una persona pública con gran repercusión y acogida mediática, no cuenta con el estatus y la fama de su creadora. Bakkus no ha heredado el alcance que tiene ella, tanto por ser Gloria Camila en sí misma, como por la familia a la que pertenece. Esto es visible en su impacto en redes sociales, donde dista mucho el número de seguidores de la cuenta personal y la profesional de la que fuera novia de Kiko Jiménez.

José Ortega Cano vestido de Bakkus, marca de su hija. (Foto:Instagram)

Las dificultades de la marca de Gloria Camila han quedado cada vez más evidentes, pero ella no se ha mostrado preocupada al preguntarle. La joven ha contestado hasta irónica al referirse los medios por el aprieto económico en el que la hermana de Rocío Carrasco se encontraría.»Uy, una cosa, vamos… Preocupadísima. Hay veces que no puedo ni dormir», ha dicho sarcástica. Esto deja entrever que sus problemas financieros no serían ciertos, o por lo menos no estarían al nivel de lo que se cree.

¿Un nuevo amor?

Otro asunto en el que no ha entrado tampoco en detalles ha sido en el amor. Sin confirmar, ni negar nada ha asegurado que su corazón «está muy bien, latiendo a mil». Unas palabras que respondían a la pregunta sobre una posible relación junto al cantante Álvaro García. Gloria Camila no ha confesado si está o no enamorada, o si ha comenzado una relación con el artista como reveló Leticia Requejo en el programa TardeAR, pero lo que está claro es que está contenta y su sonrisa lo demuestra.