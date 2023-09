Colaboradora de todos, ansiedad, discreto papel como actriz y reina de polémicas: vuelve Gloria Camila

Gloria Camila siempre consigue que su nombre genere reacciones de todo tipo y a menudo lejos de ser positivas. Su sorprendente fichaje por Espejo Público ha generado una ola de indignación en redes sociales, por parte de algunas personas que no comparten la decisión de Atresmedia de contar con ella como colaboradora. Opiniones aparte, lo cierto es que esta nueva oportunidad viene a confirmar que las televisiones siempre acaban buscándola. ¿Por qué?

El dato más obvio es que Gloria pertenece a una de las familias más famosas del panorama patrio. Ser hija de Rocío Jurado le confirió desde que llegó a la vida de La más Grande una vertiente mediática que resulta insalvable. Las secciones dedicadas a la crónica social cuentan con ella como un perfil interesante. Curiosamente, su incorporación al espacio mañanero se produjo justo el mismo día en el que la chipionera hubiese cumplido 79 años de edad.

Gloria Camila en ‘Espejo público’ / Antena 3

Gloria Camila Ortega vuelve a la televisión después de estar un año apartada por decisión propia. Su última aparición fue en el reality de Telecinco Pesadilla en El Paraíso. Desde entonces, incurrió un proceso emocional complicado que ha llevado a tener episodios de ansiedad.

Ha pasado momentos muy bajos, pero nunca se lo ocultó a sus seguidores en Instagram: «Soy muy sensible, dramática, tengo mucho carácter, soy un poco caprichosa, madura pero muy niña (no quiero crecer ni madurar) ni acepto que tengamos un final. Eso me consume mucho (…)A veces muy bien, a veces muy mal, y otras que no sé ni en qué día estoy. Últimamente tengo bastante ansiedad de querer comer todo el tiempo, de no dormir bien del todo, de soñar cosas raras que no le suelo mencionar a nadie. Pero, sinceramente, lucho cada día por estar bien y apartar todo aquello que no me aporta nada (tanto cosas como personas)», contaba abiertamente.

La otra vez que Gloria Camila fue colaboradora

Su llegada al grupo Atresmedia supone que prueba suerte en la competencia. Anteriormente -agosto 2022- se incorporó al elenco de colaboradores de Ya es mediodía -en Telecinco- para opinar sobre el corazón. Previamente, se la había podido ver también en otro programa de Unicorn, Ya son las ocho. Ambos estaban conducidos por una Sonsoles Ónega que ahora también es una de las abejas reina de Antena 3. Un trabajo que tuvo que dejar por los problemas mentales a los que nos referíamos más arriba. Lo mismo que su discreto papel como actriz en una serie de TVE que tuvo recorrido pero no el seguimiento esperado. Un sueño cumplido pero que le dejó con sabor agridulce de boca.

Gloria Camila cumplió su sueño de ser actriz /RTVE

Durante estos meses de pausa, la hermana de José Fernando ha mostrado un perfil bastante activo en sus redes sociales. Pero algo se torció a finales de mayo de 2023. Gloria Camila subió a sus directos en Instagram lo que ella consideraba una broma a su empleada del hogar, Marina, riéndose de ella mientras le hace recoger los excrementos de su perro, Turrón. Esto le valió ser objeto de iras por aquellos que consideraban que estaba vejando a dicha mujer. Por ello, sus abogados decidieron tomar el control de sus redes sociales.

Gloria Camila en un evento en Madrid / Gtres

Ahora, vuelve a la tele dispuesta a no ser noticia por otra cosa que por sus opiniones. Compartirá su día a día con otros rostros importantes de la comunicación en este país como Miquel Valls, Gema López, Laura Fa, Paloma García- Pelayo, Beatriz Cortázar, Alonso Caparrós y Pilar Vidal.