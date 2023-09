Esta ‘vuelta al cole’ está siendo de lo más especial para Sonsoles Ónega. Acaba de estrenar la nueva temporada de Y ahora Sonsoles (Antena 3), pero no solo le va a las mil maravillas en lo profesional, sino que en el plano sentimental también. Este mismo miércoles ha salido a la luz que ha encontrado de nuevo el amor. Pese a que ha intentado hacer gala de su habitual discreción ha sido vista relajándose en el norte de España junto a un misterioso hombre moreno del que poco o nada se sabe.

Tiene 52 años, trabaja como inversor y se conocieron por amigos en común. Al igual que Sonsoles, estuvo casado, pero se separó hace ya unos años. Si bien Ónega sí que comparte alguna que otra píldora en sus redes sociales, no hay ni rastro de Juan en el universo 2.0. Esta nueva relación para la periodista llega después de que pusiera fin a su matrimonio con Carlos Pardo, tras once años juntos y dos hijos en común y de su posterior romance con el arquitecto César Vidal, pero lo suyo no llegó a buen puerto y tomaron la decisión de tomar caminos separados.

La romántica escapada

El pasado viernes, 15 de septiembre, después de terminar la emisión de su programa, Sonsoles puso rumbo a Vigo con Juan. Alrededor de las 22 horas llegaron al aeropuerto de Peinador para después coger un taxi que los llevó hasta su alojamiento, el Parador de Baiona. Una vez descansaron, al día siguiente recorrieron en un coche de alquiler las Rías Baixas, tal y como ha podido saber Diez Minutos.

La escapada romántica terminó el lunes, 18 de septiembre, a primera hora de la mañana, cuando Sonsoles Ónega tuvo que coger un vuelo para regresar a Madrid, para así poder cumplir con sus compromisos profesionales. Por su parte, Juan se quedó unos días más en Galicia. «Está ilusionadísima, como una adolescente», aseguran desde su entorno más cercano. Aunque ha sido ahora cuando ha trascendido su romance, lo cierto es que esta relación empezó a forjarse a finales del año pasado.

Desde que la periodista se convirtió en un rostro visible de la pequeña pantalla y, por consiguiente, se postuló como uno de los rostros más conocidos de la crónica social de nuestro país, su situación sentimental siempre ha llamado especial atención. Sin embargo, ella siempre ha apostado por un absoluto hermetismo en este sentido. Prueba de ello es que no comparte nada que tenga que ver con este ámbito de su vida que protege al máximo con el fin de pasar desapercibida. Afronta así una nueva etapa de su vida en la que no le puede ir mejor, tanto laboralmente como en el amor.