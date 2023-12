Ha pasado un mes desde que Gisela anunció que estaba embarazada de su primer hijo junto a su pareja, José Ángel Ortega. Sin embargo, su vida ha dado un giro de 180 grados en las últimas horas al ser ingresada de urgencia, lo que ha provocado una gran preocupación entre sus seguidores. Motivo por el que ha decidido hacer un breve vídeo que ha compartido en su perfil de Instagram.

Gisela explica cómo se siente tras su ingreso / Redes sociales

«Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, yo sigo ingresada. He recibido muchísimos mensajes, sobre todo, de ánimo y de incertidumbre, pero lo primero que quiero hacer es tranquilizaros», ha comenzado diciendo desde el centro hospitalario. «Estoy pasando un proceso de cólico nefrítico que es una piedra en el riñón y tiene que salir de alguna manera, pero como estoy embarazada pues el cuadro se complica un poco y por eso estoy ingresada», ha continuado.

Gisela posando en un photocall / Gtres

La cantante se ha sincerado y ha asegurado que no lo está pasando bien porque es algo «muy doloroso». Además, al estar en estado de buena esperanza no la pueden medicar, por lo que la recuperación es más lenta. «Aquí estoy muy bien controlada, cuidada, medicada, pero bueno, no deja de ser algo complicado y muy doloroso. Seguro que muchos de vosotros habéis pasado por algo similar, pero bueno, dentro de todo, estoy bien. Gracias a todos los que os habéis preocupado por mi», ha terminado explicado.

Antes del ingreso, la artista ya había confesado sentirse mal debido a un problema en el riñón. «Yo tengo un día regular tirando a mal. No me encuentro muy bien y tengo un problemita en el riñón, una piedra, y me está dando problemas. Solo faltaba esto», señaló en las historias.

Un embarazo de riesgo

Conocida por su paso por Operación Triunfo 1 y por poner la voz a las canciones más famosas de Frozen, Encantada, Peter Pan o Pérez, entre otras películas infantiles, Gisela contó al revelar esta buena nueva que llevaba cinco años intentando concebir para formar una familia. Pese a la inmensa alegría que sintió tras recibir la noticia de que será madre, el embarazo fue catalogado de riesgo.

Aunque la discreción es algo que acompaña a Gisela hay ocasiones en las que franquea esa barrera, sobre todo para compartir las grandes noticias que le brinda la vida. Fue la revista ¡Hola! la encargada de dar la noticia. «Quedarme embarazada ha sido una carrera de fondo. Ha sido un proceso muy largo, muy duro, muy difícil emocionalmente, sobre todo», aseguró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gisela (@giselaoficial)

Después, la cantante se pronunció en sus redes sociales. «Hoy es un día muy especial para mí. Sabéis que llevo un mes y medio un poquito desconectada y mi vida ha sufrido algunos cambios, pero tampoco sabía cómo decirlo», afirmó. «Pero yo creo que ha llegado el día de compartir con vosotros una noticia que nos hace muy felices y llevamos mucho tiempo esperando», añadió.