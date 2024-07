La Reina Letizia está muy acostumbrada a estar en el foco de atención en cada uno de los actos a los que acude y, como periodista de formación, sabe perfectamente el interés que genera su presencia, y cómo llevan a cabo su trabajo los reporteros. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, las personas que acuden a los actos con los Reyes, no están tan acostumbradas a la presencia de los medios y pueden sentirse un poco sobrepasadas por la atención de los periodistas. Algo que se incrementa en el caso de que se trate de menores.

Por ejemplo, hace algunos meses, don Felipe y doña Letizia coincidieron en el Auditorio Nacional con la cantante María Toledo, en un concierto con motivo de la clausura de la Presidencia española del Consejo de la UE. Un encuentro que estuvo marcado por una entrañable anécdota, cuando Sus Majestades se acercaron a saludar a la artista y a su hijo. La propia María Toledo no dudó en compartir el momento con sus seguidores a través de las redes sociales, donde se podía ver a la Reina Letizia encantada con el pequeño, que no paraba de mirar con atención al Rey Felipe.

Ahora, más de seis meses después, la artista ha desvelado la petición que doña Letizia hizo a los periodistas justo antes de acercarse a saludarla. Según ha contado en unas declaraciones, la Reina solicitó a los reporteros que no hicieran fotografías del momento, para proteger al menor.

Ha sido en el programa Socialité donde María Toledo ha revelado algunos detalles de su encuentro con los Reyes. «El Rey le hacía muestras de cariño a mi hijo. Y mi hijo solamente quería arrancarle los pendientes a la Reina doña Letizia, porque le encantaron. Tiene buen gusto mi hijo» ha bromeado la artista, sobre cómo se comportó el pequeño. En esta cita, la esposa del monarca vestía un traje de chaqueta de color negro, tipo esmoquin, y los pendientes de chatones de brillantes del lote de joyas de pasar.

Tal como ha contado María Toledo, doña Letizia se mostró muy cariñosa con su hijo. «Ella lo quería coger y yo no sabía qué hacer. Se lo doy, no se lo doy… Es la Reina. ¿Cómo le voy a decir que no?», ha explicado. Además, ha dicho que le hizo un comentario a la Reina Letizia, sobre su preocupación en torno a la posibilidad de que se tomaran imágenes del pequeño. «Le dije mire, yo tengo un problema. No quiero que salga en las fotos». Unas palabras ante las que la esposa de Felipe VI hizo una petición a los reporteros que se encontraban allí, de forma muy natural y comprensiva.

«Me dijo, ‘no te preocupes, no hay ningún problema’. Y les dijo a todos los fotógrafos del acto: ‘Paramos de hacer fotos que voy a saludarlo’», ha revelado María Toledo, encantada con la actitud de la Reina. «Me pareció tan normal. Podría haber pasado de todo, pero no no lo hizo», ha sentenciado en su intervención en el citado programa.