Gérard Depardieu, condenado a 18 meses de cárcel por agredir sexualmente a dos mujeres

Gérard Depardieu, uno de los actores franceses con mayor reconocimiento internacional, ha sido condenado a 18 meses de cárcel por dos agresiones sexuales que cometió en 2021 durante el rodaje de la película Les volets verts (que traducida al español significa Las persianas verdes). Las víctimas de este delito fueron una asistente de dirección y una decoradora del largometraje. Según varios medios locales, también ha sido obligado a pagar una multa de 20.000 euros, así como también el tribunal ha impuesto una pena de dos años de inhabilitación y lo ha inscrito en el registro de delincuentes sexuales.

La lectura de la sentencia ha tenido lugar este martes, 13 de mayo, a las 10:00 horas, en París, en la cual no ha estado presente el intérprete, ya que se encuentra rodando una película en Portugal dirigida por Fanny Ardant, una íntima amiga de la que ha recibido un gran apoyo público durante todo el proceso jurídico. No obstante, en las anteriores sesiones a las que sí acudió, se declaró inocente, reconociendo que había agarrado a la escenógrafa por las caderas para que no resbalara del taburete en el que se encontraba subida durante una discusión que se produjo en las grabaciones. Además, hizo hincapié en que no había agredido a la otra víctima, quien aseguraba que le había tocado los glúteos y el pecho por encima de la ropa. No obstante, el juez ha rechazado dichos argumentos y ha considerado más sólidos los de las víctimas.

Gérard Depardieu. (Foto: Gtres)

De acuerdo con las declaraciones recogidas por varios medios, el abogado del actor, Jerémie Assous, ha manifestado que tienen intención de apelar la condena. «No hay derecho a la defensa porque nada más que te acusan de un delito sexual eres declarado culpable de forma automática», expresaba. Sin embargo, un miembro del equipo legal de una de las denunciantes ha señalado que esta sentencia es «una bella victoria para todas las mujeres» y que «da esperanza para el fin de la impunidad».

Esta sentencia no ha sido la única que le ha supuesto problemas con la justicia a Gérard Depardieu. Y es que, además de los dos abusos sexuales mencionados, el actor ha sido acusado por otras mujeres que han trabajado junto a él en años anteriores. Sin ir más lejos, en 2013, el diario Mediapart publicó el testimonio de 13 mujeres que confesaban «haber sufrido gestos o declaraciones sexuales inapropiadas del célebre actor, de gravedad diferente».

Gérard Depardieu y su abogado, Jeremie Assous. (Foto: Gtres)

A la espera de que se lleve a cabo el proceso de apelación del caso, hay que destacar que el actor de 76 años también está siendo juzgado por una presunta violación a la actriz Charlotte Arnould.