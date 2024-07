Detienen al primo de Georgina Rodríguez por profanar una tumba: "Tiene esquizofrenia"

El pasado miércoles saltó una noticia que causó un gran revuelo: un hombre llamado Abraham fue detenido en Murcia, concretamente en Águilas, por profanar la tumba de su hermano para llevarse la cabeza. Pues bien, en las últimas horas ha salido a la luz una información que ha dado un giro de 180 grados a esta trama: el detenido es primo de la famosa influencer Georgina Rodríguez, la novia de Cristiano Ronaldo.

La madre del protagonista de este triste revuelo ha dado una entrevista en un conocido medio para explicar la historia al completo. «Abraham y Georgina son primos hermanos», declara. También ha explicado que el familiar de la empresaria no se encuentra bien, tiene un problema que da respuesta a muchas preguntas. «Mi hijo es una persona que no está bien de la cabeza: tiene una minusvalía del 95%».

El Servicio Murciano de Salud amplia esta investigación afirmando que Abraham, de 30 años de edad, padece «esquizofrenia paranoide» y tiene «antecedentes por consumo de cannabis y heroína (de forma esporádica)».

En el citado informe se explica que el paciente: «Inicio de consumo del cannabis, a los 12 años, y a la cocaína, a los 14 años. Afectación cognitiva con gran dependencia, depresión mayor severa, síndrome orgánico de personalidad traumática». Según su madre, lleva un tiempo necesitando ayuda, hasta tal punto que llegaron a informarse para recibir una prestación económica de la Ley de Dependencia.

Habla la madre de Abraham

Para entender este suceso hay que remontarse unos años atrás. La madre de Abraham asegura que el joven nunca llegó a superar la muerte de su hermano. Entró en una espiral muy compleja que lamentablemente no ha acabado bien. «Abraham tiene una depresión muy grande porque no ha superado la muerte de su hermano y quería protegerle. Me dijo que un pastor evangélico le había dicho que el mal estaba en la tumba y Abraham no quería que su hermano estuviera allí».

Georgina Rodríguez, en Venecia. (Foto: Gtres)

El primo de Georgina pensaba que al profanar la tumba de su hermano estaba haciendo algo bueno por él, por eso no pensó en las consecuencias. «A mi hijo se le fue la cabeza desde que se murió su hermano y ya está. Tenían una relación estrecha. Además, le vio muriéndose. Abraham se lo encontró muerto en casa hace casi tres años y eso le dejó muy tocado psicológicamente», declara la tía de la influencer en El Español.

Según ha confirmado la entrevistada, Abraham se encuentra ingresado en el Hospital Rafael Méndez de Lorca, pero ¿qué futuro le espera?

«No está claro que se considere un delito»

El medio citado anteriormente se ha puesto en contacto con fuentes policiales. La Policía Local de Águilas prefiere no hacer ninguna predicción antes de tiempo porque «no está claro que se considere un delito porque para ello es necesario que exista un ánimo de hacer daño y el detenido no tiene la capacidad discernir entre el bien y el mal».

Los hechos tuvieron lugar en el Cementerio Virgen de los Dolores de Águilas y la madre de Abraham tiene toda la información, aunque todavía no sabe qué decisión tomará con su hijo. «No sé, el abogado es el que me lo está llevando todo. Lo estoy pasando muy mal. Se me ha ido la cabeza. Una cosa que no es legal no es legal. Yo le he contado a la Guardia Civil todo lo que ha pasado», responde cuando le preguntan si planea denunciarle. Todo esto ha afectado a Georgina, quien siempre ha intentado mantener ciertos aspectos de su vida al margen de la prensa.