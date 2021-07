Georgina Rodríguez presume de moreno mallorquín en la alfombra roja de Cannes

Tras unos días disfrutando de las aguas del mediterráneo a bordo del lujoso yate de su chico, Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez ha dejado el bikini a un lado para volver a una alfombra roja. Cannes ha sido el escenario en el que la de Jaca ha reaparecido ante los medios de comunicación y ha sorprendido porque ha llegado como una auténtica diva, un lujoso coche y oculta tras unas gafas de sol.

Pero no era hasta horas después cuando la novia del jugador portugués se convertía en el centro de todas las miradas gracias a un look que no se suele ver muchos en eventos de este calibre y que, sin embargo, le sentaba muy bien. Un vestido en un tono marrón café firmado por Jean-Paul Gaultier que ha recordado inevitablemente a Kim Kardashian, pues con él ha podido presumir de sus curvas. Una pieza confeccionada en cuero, con una gran apertura en la zona de la falda y una curiosa trenza que cruza desde el hombro izquierdo hasta la cintura opuesta. El resto del torso del vestido está realizado con tiras de cuero, terminando en unos flecos que caen sobre la pierna descubierta. Sin duda, una apuesta arriesgada que ella ha sabido llevar.

Otra de las curiosidades es que este traje no es nuevo, sino que pertenece a la colección 2010 de Jean-Paul Gaultier. Georgina Rodríguez le ha dado una segunda oportunidad a una pieza que se puede denominar como vintage, algo que se ha convertido en una especie de moda entre las celebs, pues las hermanas Kardashian, Penélope Cruz o Julia Roberts también lo han hecho para pisar una alfombra roja.

Arriesgado, sí, pero es obvio que la jugada le ha salido y es que estaba deslumbrante. Lo ha combinado con joyas de Chopard, en las que hay que destacar un anillo que bien podría ser de compromiso, y unas altísimas sandalias de tiras en blanco de la firma italiana Le Silla, haciendo así un guiño al país que se ha convertido en su hogar. Se trata del modelo Gwen, uno de los más altos gracias a su tacón de aguja de 12 centímetros. Una altura no apta para todos los públicos, al igual que su precio, de 479 dólares. En cuanto al maquillaje, Georgina ha apostado por naturalidad, dándole protagonismo a su mirada, pero con tonos naturales a juego con su look. El peinado también de lo más sencillo, una tirante coleta con raya en el medio y efecto wet.

Con este conjunto, Georgina Rodríguez ha disfrutado de la première de la película ‘France’, a la que también han asistido Hana Cross, Sarah Meyssonnier o Johanna Geron, entre otros.