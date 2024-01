A principios del mes de noviembre el nombre de Genoveva Casanova se colocó en el disparadero, pero no solo en nuestro país, sino que medios internacionales también se hicieron eco de una noticia que dio la vuelta al mundo. Salieron a la luz unas imágenes en las que aparecía la mexicana junto a Federico de Dinamarca, paseando por el mítico parque de El Retiro de Madrid. Además, el heredero al trono danés pernotó en la casa de la ex de Cayetano Martínez de Irujo. Fue tal el revuelo que la Casa Real danesa se pronunció a golpe de comunicado indicando que no iban a hablar sobre este tema. Desde entonces, Casanova se mantiene alejada de la esfera pública con el fin de pasar desapercibida. Sin embargo, sí que se ha podido saber qué movimiento ha realizado en los últimos días.

Genoveva Casanova en una imagen de archivo / Gtres

Una compra muy especial

Genoveva Casanova ha querido unirse a su ex marido, Cayetano Martínez de Irujo para hacer un regalo muy especial a su hija Amina. Por ello, se pusieron en contacto con la joyería Caruncho y Kodina para hacer un pedido único y muy especial.

Ha sido Marta Caruncho, dueña de la marca, quien revelaba con ilusión la pieza que le había encargado la mexicana. «Qué feliz me hizo este encargo. De mis sortijas preferidas», escribió junto a una imagen de una alianza hecha de oro amarillo y coronada con un diamante de talla brillante. Se trata de una pieza exclusiva, ya que todas ellas están hechas a mano con gran cuidado y minuciosidad. «Que suerte la mía. Una luz en el camino», concluía.

Además, en la publicación del texto se podían leer varios hashtag #sortijaamina #pulseraamina. De esta manera, incita a pensar que, además de la alianza, Genoveva agasajó a su hija con una pieza más. En dicho post, la socialité agredeció a la firma el trato exquisito que recibió. «No saben lo feliz que está. Gracias por tanto esfuerzo y cariño», respondió.

Por otro lado, lejos de mantener en secreto este obsequio, desde la propia marca anunciaban que se trata de un regalo conjunto con su ex, Cayetano Martínez de Irujo. Y es que, pese a llevar separados más de quince años mantienen un vínculo muy cercano y el cariño es mutuo. «Gracias a Genoveva, Amina y a su padre por fijaros en nosotros y sobre todo confiar en mí. Todos los encargos son especiales, pero los hay que te sorprenden. Reconozco que me hizo una ilusión que casi muero», exclamaba la dueña de la marca de joyas.

Su última aparición en la Red

Desde que saltó el escándalo protagonizado junto a Federico de Dinamarca, quien, por cierto, el próximo 14 de enero se convertirá en rey tras la inesperada abdicación de su madre, la reina Margarita, Genoveva prefiere mantener su imagen en un segundo plano.

Genoveva Casanova en una imagen de archivo / Gtres

Cabe destacar que, la última vez que dejó constancia que estaba activa en las redes sociales corresponde al día 20 de noviembre, cuando compartió una imagen con la duquesa de Alba en el aniversario de su muerte.