Genoveva Casanova, un año después del escándalo: de desaparecer a hacer pandilla en televisión

La vida de Genoveva Casanova cambió hace justo un año. Un conocido paparazzi estaba paseando por las calles de Madrid después de recoger a su hijo y descubrió a la modelo acompañada de un misterioso hombre. No podía ver bien de quién se trataba, así que tuvo que esforzarse mucho hasta concluir que el amigo de Genoveva era Federico de Dinamarca, por aquel entonces príncipe heredero. Como no podía ser de otra forma, los rumores no tardaron en llegar.

Genoveva Casanova desapareció del panorama mediático, no sin antes emitir un comunicado anunciando que no tenía ningún vínculo sentimental con el hijo de la reina Margarita. La Casa Real danesa aseguró que no iba a hacer comentarios al respecto porque su objetivo era proteger la intimidad de cualquier miembro cercano a la Corona.

Montaje de Federico X de Dinamarca y Genoveva Casanova. (Foto: Gtres)

Genoveva no estuvo sola durante esta etapa, contó con el apoyo de Cayetano Martínez de Irujo. El aristócrata puso toda su infraestructura a disposición de la madre de sus hijos. Le prestó sus casas y fue uno de sus grandes aliados. Durante mucho tiempo estuvimos sin saber nada sobre la socialté. Algunos decían que estaba en el País Vasco y otros aseguraban que había salido de España, que estaba en Londres.

Giro radical en la vida de Genoveva

La reina Margarita anunció su abdicación al poco tiempo de salir a la luz las imágenes de su hijo con Genoveva Casanova. Distintos expertos en temas relacionados con la monarquía aseguran que fue un movimiento estratégico para proteger a Federico. Su transparencia había quedado dañada y no fueron pocos los que se posicionaron al lado de Mary Donaldson, su mujer y actual reina consorte.

Genoveva Casanova por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Genoveva siempre ha sostenido que únicamente era amiga de Federico, de hecho el día que quedó con él estaba previsto que se uniera una pandilla muy variada. Cenaron en Corral de la Moreria, un conocido restaurante de Madrid. Después pasearon por El Retiro y finalmente se dejaron ver por la casa que la modelo tiene en la capital.

La revista Lecturas defiende que pasaron la noche juntos, pero Genoveva lo niega en rotundo. Sea como sea, la modelo decidió desaparecer de la vida pública. Advirtió con tomar medidas legales contra todos aquellos que cruzasen los límites y optó por guardar silencio. Así ha estado hasta que ha recibido la llamada de Pablo Motos para someterse a un gran desafío. Gracias a esto, su vida ha dado un giro de 180 grados.

El verdadero desafío de Genoveva

Genoveva Casanova con sus nuevos amigos. (Foto: Instagram)

Pablo Motos es el dueño de 7 y Acción, una exitosa productora que está detrás de programas tan conocidos como El Desafío. El presentador pensó que sería bueno contar con Genoveva Casanova y le invitó a participar en el formato. Aceptar fue el comienzo de su nueva vida.

En estos momentos la ex de Cayetano Martínez de Irujo tiene un grupo de amigos famosos que le han ayudado a superar los malos momentos. Les ha conocido en las grabaciones de El Desafío. Hay que hacer una mención especial a su relación con Victoria Federica, quien ha dado el salto a la televisión gracias a este proyecto.

Ahora solamente hace falta esperar para ver qué le deparará el futuro a Genoveva. Tiene por delante un auténtico desafío.