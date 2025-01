Genoveva Casanova ha vuelto a ser el centro de atención mediática tras su reciente aparición en el programa El Hormiguero con motivo del estreno, este viernes, de la quinta temporada de El Desafío, el popular programa de retos de Antena 3. La mexicana se sinceró con Pablo Motos sobre los momentos de pánico que vivió durante las grabaciones del citado formato y se emocionó, de igual forma, al recordar el grave problema de salud por el que estuvo «a media hora» de morir y que le habría impedido hacer la prueba más mítica del concurso: la apnea.

Al borde de las lágrimas, Genoveva Casanova rememoró uno de los años más turbulentos de su vida. En concreto, el verano de 2023, cuando sufrió una embolia pulmonar por la que permaneció varios días ingresada en el hospital. «Psicológicamente, te pega mucho darte cuenta de que has estado a media hora de irte. El poder disfrutar de tu familia o de tus amigos no tiene precio. Me cambió la vida. No fui consciente hasta después, cuando la doctora me dijo que me tenía que hacer un determinado tratamiento, que era pincharme heparina, y luego me dijo que si no me hubiera puesto ese tratamiento me hubiera ido», comenzó diciendo. «Tarde muchísimo en volver a caminar y en empezar a recuperarme física y psicológicamente. La perspectiva de las cosas cambia. Lo que importa es la gente que te quiere y el amor que tu le das a los demás», añadió.

Genoveva Casanova en ‘El Hormiguero’. (Foto: Antena 3)

Genoveva Casanova confesó que este episodio ha puesto a prueba su fortaleza personal y que aún ahora continúa tomando anticoagulantes, motivo por el cual acabó más de una grabación de El Desafío llena de moratones por todo el cuerpo. «Estaban muy preocupados todos mis compañeros, pero era tan feliz que me daban igual los moratones», explicó. En este sentido, aunque la empresaria era consciente de que el programa suponía un reto físico y mental donde el mayor adversario es uno mismo, Genoveva Casanova ha confesado que no estaba preparada para la intensidad real del programa. «No me esperaba que fuera lo que es», admitió.

Sin embargo, lo que más la marcó no fue solo el esfuerzo físico, sino la conexión emocional que surgió entre los concursantes. «De ahí salimos una familia muy unida», comentó con orgullo, haciendo hincapié en los lazos forjados durante la experiencia. Especialmente con Victoria Federica de Marichalar o Manuel Díaz ‘El Cordobés’.

Genoveva Casanova en ‘El Hormiguero’. (Foto: Antena 3)

La reaparición pública de Genoveva Casanova

Aunque será este viernes cuando veamos a Genoveva Casanova en El Desafío, el programa se grabó a principios del año pasado. Entonces, la mexicana continuaba en la primera línea mediática tras el revuelo que causaron, en noviembre de 2023, sus imágenes junto al entonces príncipe Federico de Dinamarca, paseando por Madrid, en actitud muy cómplice y cariñosa. Y de ahí que su participación en el programa haya generado gran expectación.

Desde que se filtraron las polémicas imágenes, la aristócrata ha optado por mantener un perfil bajo y evitar la exposición mediática. La repercusión de esas fotografías, que generaron un revuelo en la prensa internacional y provocaron tensiones en la Familia Real danesa, llevó a Genoveva a distanciarse de los focos. Desde entonces, ha limitado sus apariciones públicas y ha preferido centrarse en su vida privada, manteniendo un silencio absoluto sobre el tema y rehusando cualquier tipo de declaración al respecto.