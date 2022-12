Luis Enrique no rehúye ningún asunto por controvertido que sea y por eso no ha dudado en valorar uno de los chascarrillos que se ha extendido por todo el país en los últimos días. Se trata del que protagonizan Pablo Gavi y la Princesa Leonor. Todo comenzó a raíz de la entrega de una camiseta de la Selección al rey Felipe durante su visita al equipo en Qatar, pero ha ido cogiendo fuerza hasta colarse en la concentración de la Selección Española.

El técnico asturiano ha sido preguntado por las posibilidades que tiene el jovencísimo centrocampista sevillano de ser el nuevo novio de Leonor y por ende futuro Rey de España por lejano que parezca. El entrenador ha utilizado sus streamings en Twitch para responder a esta cuestión. «Ya me he enterado de lo que os gusta el cachondeo! ¡Ay…! La verdad que no lo veo, no», ha dicho bromeando.

👑 ¿Qué te parece que GAVI vaya a ser REY de ESPAÑA? 😂 LUIS ENRIQUE: «Ya me he enterado ya… pero no lo veo». pic.twitter.com/OT1zGeiVwL — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 30, 2022

El rumor se originó este pasado fin de semana después de que el programa de televisión Socialité tuviera acceso a un testimonio que aseguraba que «Leonor tiene en el Instituto de Gales una carpeta forrada con las fotos de Gavi. Hay indicios que hay un romance, no sabemos si platónico». Fue entonces cuando la maquinaria social empezó a funcionar y hay quien reparó en que fue Gavi el que hizo acto de entrega a Felipe VI de una camiseta de la Selección tras el partido ante Costa Rica que no era de su talla, por lo que bien podría ser un regalo para la futura heredera.

Lo que empezó como un comentario sin fundamento ha ido superando barreras hasta ser el propio Luis Enrique el que opine al respecto. No obstante, parece poco probable que tenga más recorrido. Lo que sí que tendrá más episodios será la historia de amor de Ferrán Torres con la hija de Lucho -así le llaman sus seres queridos y los hinchas de España- que avanza viento en popa.

El delantero español está saliendo con la hija del Seleccionador y esa ha sido la otra gran broma dentro del vestuario español pero también fuera. De hecho, el propio Luis Enrique no se cortó y respondió hace unos días a una comprometida pregunta.

«Si Ferrán Torres marca gol y hace gesto el gesto del chupete, ¿lo celebrarías?». El técnico no se cortó y sacó a relucir su lado más irónico: «Si Ferrán Torres marca gol me alegraría mucho pero como haga el gesto del chupete lo cambio al momento, le pongo en la grada y no vuelve a pisar un estadio o un césped, vamos… Solo faltaría», dijo un Luis Enrique está demostrando su lado más bromista durante las conexiones que hacen Twitch este Mundial.