La noticia que ha llenado de felicidad al ex de Carlota Casiraghi

En medio de los rumores de ruptura entre Carlota Casiraghi y su marido, Dimitri Rassam -nunca confirmados, por cierto, por parte de fuentes oficiales de la Familia Grimaldi-, el ex de la hija de Carolina de Mónaco está de enhorabuena. Gad Elmaleh, con el que la sobrina del príncipe Alberto mantuvo una relación estable y que, incluso, es el padre de su primer hijo, Raphael, acaba de convertirse en abuelo.

Carlota Casiraghi con Dimitri Rassam juntos de la mano. / Gtres

El cómico francés está viviendo una etapa muy feliz, sobre todo, después de que su hijo mayor, Noé, se haya convertido en padre. Ha sido Johanna Marques, la pareja de su hijo la que ha confirmado la feliz noticia. Lo ha hecho a través de un vídeo que ha compartido en su perfil público, en el que aparece caminando por la nieve tirando de un trineo en el que se puede apreciar que va una niña. Ella misma ha escrito: «mi hija, mi princesa, mi Ely».

Sin duda, una gran noticia para toda la familia, incluido el ex de Carlota Casiraghi, que ya puede ejercer como abuelo a pesar de que solamente tiene 52 años. No obstante, por el momento no ha hecho declaraciones al respecto, ya que tanto él, como el resto de su familia se ha caracterizado por apostar por una actitud discreta.

Carlota Casiraghi en una imagen de archivo con Gad Elmaleh. / Gtres

De hecho, se desconoce cuándo vino al mundo la pequeña, ni siquiera se tenía constancia de que el hijo mayor de Gad Elmaleh iba a ser padre algo que, por cierto, tiene en común con la hija de la princesa Carolina de Mónaco, que siempre ha llevado sus temas personales con absoluta discreción. No obstante, a juzgar por el vídeo que la nuera de Gad Elmaleh ha compartido a través de su perfil público, la pequeña no es una recién nacida, ni mucho menos, sino que debe tener varios meses. Es más, algunos medios apuntan a que el nacimiento pudo tener lugar en torno al mes de junio de 2023.

Aunque Noé y Johanna siempre han sido muy discretos con su relación, sí se sabe que la pareja está muy unida a Gad Elmaleh. De hecho, vive en la Costa Azul, muy cerca de donde reside el cómico, lo que, probablemente, le permite visitarlos con regularidad y disfrutar de esta nueva faceta como abuelo.

Primera nieta para Elmaleh

La hija de Noé no solo es la primera nieta para el ex de Carlota Casiraghi, que lleva ya varios años desvinculado de la Familia Grimaldi -aunque mantiene una buena relación con la hija de la princesa de Hannover-, sino que, además, es la primera sobrina para Raphael, hijo de la pareja. El primer hijo de Carlota Casiraghi tiene, en estos momentos, diez años.

El nieto de la princesa Carolina de Mónaco es el único de su rama que no está en la línea de sucesión al trono monegasco, porque Carlota nunca se casó con el cómico. Un detalle que no comparte con su hermano, Baltazhar -hijo de Carlota Casiraghi y Dimitri Rassam-.