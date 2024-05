Gabriela Guillén ha regresado a España tras estar más de un mes fuera, concretamente en su país natal, Paraguay. Sin embargo, esta vuelta ha estado salpicada por un incómodo momento que ha vivido mientras iba paseando por la calle y hablando por teléfono. La empresaria ha explotado tras ser increpada por la calle.

«Estoy un poco agobiada, ya estoy alterada», espetó mientras proseguía su camino. «Me está dando algo, de verdad (…) Me pongo nerviosa Estoy bien de verdad. Estoy bien», comentó a los medios. Asimismo, sobre la paternidad de su hijo no quiso revelar ningún detalle al respecto. «No lo sé, no os puedo decir nada porque no lo sé», aseguró.

Gabriela Guillén en Madrid. (Foto: Gtres)

Tras el incidente, Gabriela se sinceró a través de una llamada que ha sido emitida en Y ahora Sonsoles. «Todos los días escucho interminables insultos. En las redes, en todos los lados. Que soy una aprovechada, que soy no sé qué. La gente que te diga eso directamente en la calle. Que estés caminando y te digan estas cosas, a mí se me sube la sangre a la cabeza porque es que tengo un niño precioso. Que no me avergüenzo de nada y encima que me vayan ahí diciendo que soy una… no sé… me dijo una palabra muy fea», comentó, visiblemente afectada. «Estoy cansada de todo. Todos nos meten en la misma bolsa porque soy latina y porque tengo un hijo de un famoso», añadió.

Gabriela Guillén hablando por teléfono. (Foto: Gtres)

La prueba de paternidad

Hace unos días, Beatriz Cortázar dio información en el citado espacio sobre la paternidad del presentador de Mi casa es la tuya y Gabriela Guillén. La colaboradora del magacín contó lo último que se conoce del proceso de la prueba de paternidad a la que se someterá el artista. «Os dije el otro día que se había enviado un burofax, y hoy ratifico esa información (…) Es el paso previo a una prueba de paternidad que se debe hacer», aseguró.

Bertín Osborne ya conoce al bebé

Pipi Estrada contó en Fiesta que Bertín ya ha visto al bebé de Gabriela Guillén. Eso sí, ha sido mediante fotos. Según contó el periodista deportivo, el artista ha podido ver cómo es el niño a través de José Luis López, conocido como El Turronero. «Se quedó callado», fue la reacción de Osborne. «Me impactó porque es una realidad muy clara. Me dijo que, cuando te falla la salud, te das cuenta de muchas cosas. Ves la vida de una forma completamente diferente», contó Estrada. «Esto quiere decir que este Bertín de ahora está mucho más pausado, mucho más tranquilo y, aparentemente, va a llevar la situación del tema de la paternidad de forma distinta», añadió. «Cuando todo se solucione, se verá más claro. Él está en ese proceso de solucionar la situación. Él lo que quiere es confirmar que es el padre de ese hijo», señaló el comunicador.

Asimismo, el propio Bertín, que reapareció ante los medios de comunicación el pasado 24 de abril en el Teatro Auditorio Adolfo Marsillach, situado en San Sebastián de los Reyes, Madrid, para realizar un concierto, habló sobre este asunto que: «Vamos a ver, hay cosas muy personales que todavía no están solucionadas y que se van a solucionar pronto pero como son cosas personales no quiero hablar. En el momento que estén, ya os diré porque lo diré. Yo no voy a guardarme nada. Lo diré, pero cuando lo sepa».

Bertín Osborne en un evento. (Foto: Gtres)

Bertín Osborne y Gabriela Guillén, el origen de todo

Fue el pasado mes de julio, cuando trascendió la noticia de que Bertín Osborne iba a ser de nuevo padre junto a Gabriela Guillén, aunque por aquel entonces no eran ya pareja. Tras nueve meses de dulce espera, el 31 de diciembre, la empresaria dio a luz. La modelo conoció a Bertín en abril de 2022, cuando ambos protagonizaron juntos la campaña de El Capote. Pese a que en su día mantuvieron una relación, lo cierto es que conforme fue pasando el tiempo se fue deteriorando hasta tal punto de que el artista se sinceró sobre cómo afrontaría la paternidad.

Gabriela Guillén paseando por Madrid. (Foto: Gtres)

Meses atrás ya se habló de que Bertín Osborne pediría una prueba de paternidad cuando naciera el bebé. El empresario lo dejó claro en una entrevista concedida a la revista ¡Hola! el pasado mes de diciembre. «Cuando Gabriela tenga el bebé, evidentemente, nos haremos alguna prueba. Yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos… Sería una irresponsabilidad no hacérmelas», dijo. «Es lo que todo el mundo haría… Y lo vuelvo a repetir: no es un tema de desconfianza, sino que, simplemente, es un tema que hay que ratificar porque, si no, luego, hay problemas. Oye, ¿y si se confirma que es mío? Yo soy un tipo responsable y ayudaré y me haré cargo de lo que tenga que hacerme cargo. Eso es todo. No hay más que contar. Ha sido una relación no muy larga y que ha terminado de esta manera… Pero yo no tengo más que buenas palabras para ella. Simplemente, he decidido que no voy a ser padre. Que no quiero ejercer de padre», insistió.