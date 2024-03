Gabriela Guillén, ex de Bertín Osborne, comparte la primera imagen de su hijo: «Mi todo»

La vida de Gabriela Guillén dio un giro de 180 grados hace dos meses, cuando dio a luz a su primer hijo, fruto, según ella, de su relación con Bertín Osborne. Desde ese momento su objetivo fue protegerle, por eso evita hablar de él, pero en las últimas horas ha publicado una foto suya con un bonito mensaje: “Mi todo”.

La foto del hijo de Gabriela Guillén. / GTRES

A pesar de que Gabriela y Bertín llevaron su romance en secreto, el presentador terminó reconociendo que había estado “muchos meses” con la fisioterapeuta. El problema es que no quiere volver a ser padre, por eso ha admitido que no pretende conocer al bebé. Eso sí, se compromete a mantenerle económicamente si su ex demuestra que el ADN es suyo.

Guillén asegura que ya ha iniciado los trámites. Supuestamente ha interpuesto una demanda de paternidad para regularizar la situación, aunque no quiere hacer ningún comentario sobre este asunto para proteger al bebé, por eso ha llamado tanto la atención su último movimiento. Hasta la fecha no había publicado ninguna foto de su hijo, de hecho ni siquiera ha transcendido su nombre.

Bertín Osborne, en el interior de un coche. / GTRES

Después de estar unas semanas apartada del foco mediático, Gabriela dio una entrevista en televisión y explicó que su máxima prioridad era salvaguardar la intimidad de su hijo. Tanto es así que ningún colaborador se ha atrevido a decir cómo se llama. Únicamente se han filtrado datos que hacen referencia a su aspecto físico.

La primera foto del hijo de Gabriela Guillén

El entorno de Gabriela asegura que el bebé se parece mucho a Bertín Osborne, pero algunas fuentes consideran que esta información ha salido a la luz de forma intencionada. El objetivo de la fisioterapeuta es demostrar que su hijo es de Bertín, de ahí que sus amigos defiendan que entre ellos hay grandes similitudes físicas.

La prensa lleva meses haciendo guardia en casa de Guillén, pero ella se encarga personalmente de que nadie vea a su primogénito. En las últimas horas ha hecho una excepción y ha compartido una imagen suya, pero tomando bastantes precauciones. No ha mostrado su rostro, simplemente ha enseñado una de sus manos y ha acompañado esta foto con unas emotivas palabras.

Gabriela Guillén está apoyándose en su madre

Bertín Osborne recibió muchas críticas en su momento, pero lo cierto es que fue directo y sincero. Explicó que no tenía ninguna intención de hacerse cargo del bebé, por eso Gabriela ha tenido que buscar ayuda en otro sitio. Su madre se instaló en su piso de Madrid, situado en una zona céntrica. Está apoyándose en ella para sacar adelante al niño, pues es su primer hijo y hay cosas que desconoce.

Gabriela Guillén por las calles de Madrid / GTRES

La situación es más compleja de lo que parece. Guillén no solo debe atender a los reporteros, cuidar de su hijo y responder a preguntas relacionadas con Bertín Osborne. Cada vez se enfrenta a un problema nuevo. ¿El último? Hace unas semanas alguien rompió la ventanilla de su coche y le robó el carrito. El periodista Sergio Pérez, colaborador de Fiesta, asegura que este tipo de hurtos son frecuentes en el barrio donde vive la fisioterapeuta.

Un gran amigo de Bertín ya conoce al bebé

Gabriela Guillén ha conseguido dejar atrás una larga lista de polémicas, así que ahora su único objetivo es continuar caminando. A pesar de que Bertín se niega a tener contacto con bebé, hay una persona muy cercana al presentador que ya lo conoce: el empresario José Luis López, conocido popularmente como El Turronero. Gabriela insiste en que este también es amigo suyo, por eso quería que tuviera un primer acercamiento con su hijo.