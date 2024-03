Fue el pasado jueves día 22 de febrero cuando vimos por última vez a Gabriela Guillén públicamente. La madre del sexto hijo de Bertín Osborne se dejó ver en el desfile de moda de la firma Regina Donde Collection, en la Casa de México en España, el centro cultural mexicano con sede en el barrio madrileño de Chamberí. «Habrá que volver a la normalidad», fueron sus primeras palabras. Unas que la fisioterapeuta habría llevado al pie de la letra no sin antes dejar atado, o casi, el asunto que en los últimos meses ha copado más titulares en la crónica social de nuestro país: la paternidad de su hijo, que nació a finales del pasado mes de diciembre.

Tal y como han podido saber en el programa Así es la vida, Gabriela Guillén ha querido dar un paso más allá para demostrar que no miente sobre quién es el padre de su bebé. La joven ha interpuesto una demanda de paternidad contra Bertín Osborne con la que pretende dejar claro que el cantante es el padre del recién nacido. Una, no obstante, que todavía no habría llegado a manos de él. «A la casa de Bertín el cartero todavía no ha tocado la puerta. Bertín no ha recibido la demanda», ha afirmado José Antonio Avilés, colaborador del programa de Telecinco. «Viniendo de Gabriela, siento decir esto… Pero es que no me creo ni que la demanda exista», ha añadido.

Gabriela Guillén por las calles de Madrid / Gtres

Paloma García-Pelayo en el programa Y ahora Sonsoles de Antena 3, sobre este asunto. La decisión de Gabriela Guillén, sea como fuere, vendría motivada por las dudas iniciales de Osborne. Entre Bertín y Gabriela, cabe recordar, no existiría actualmente ningún tipo de relación, pues tras destaparse la aparentemente feliz noticia del embarazo de la uruguaya , el intérprete de Tú, solo tú o Como un vagabundo reconoció que no había sido buscado y que tampoco le hacía «especial ilusión». Asimismo, Bertín mostró sus intenciones de solicitar una prueba de paternidad tras el nacimiento del bebé. «Es una decisión por lógica familiar, se lo debe a sus familia, a sus hijas, a sus hijos y hermanas. Está decidido, va a esperar, eso sí, a que ese bebé nazca», contó la periodistaen el programa Y ahora Sonsoles de Antena 3, sobre este asunto. Fue el pasado día 31 de diciembre cuando Gabriela Guillén dio la bienvenida a su hijo. Por el momento, Bertín Osborne no ha conocido al pequeño. Gabriela Guillén y Bertín Osborne se conocieron en abril de 2022, cuando ambos protagonizaron juntos una campaña publicitaria para la firma de moda de inspiración taurina, El Capote, de la que Bertín es imagen desde hace años. Sin embargo, su romance fue tan intenso como breve y apenas duró unos meses.

Preocupación por la salud de Bertín Osborne La vuelta a la escena pública de Gabriela Guillén se produjo, casualmente o no, en mitad de la preocupación por el estado de salud de Bertín Osborne. El cantante, según ha trascendido, se encuentra recuperándose del coronarivurus que le fue diagnosticado hace ahora más de un mes, coincidiendo con el fallecimiento de su gran amigo, Paco Arévalo; motivo por el cuál no se desplazó hasta Valencia, ciudad en la que se instaló el velatorio del cómico.