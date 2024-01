Gabriela Guillén desmiente a Bertín Osborne: «No me ha llamado y espero que no lo haga»

La polémica entorno al nacimiento del hijo de Gabriela Guillén y Bertín Osborne no cesa. Hace varios días, el cantante explicó cómo supo de la llegada del bebé. «Me enteré al día siguiente porque me llamó un amigo en común», fueron sus palabras. Asimismo, aseguró que no quería ser padre ni iba a ejercer de ello, e insistió en su idea de pedir una prueba de paternidad para con la criatura. «A mí no me toca ser padre otra vez. Yo he decidido que no quiero ser padre. No voy a ser padre. Ella dijo que le daba igual, que lo iba a tener igualmente (…) No quiero ser padre», declaró el artista. Unas palabras que habrían dolido (y mucho) a Gabriela que, sorprepasada por la situación, ha hablado en directo para el programa Así es la vida, en Telecinco, este jueves.

La fisoterapeuta ha asegurado que no quiere saber nada de Bertín Osborne y que, por el momento, el artista no se ha puesto en contacto con ella para nada que tenga que ver con el bebé. Además, de hacerlo, dice, prefiere que solo sea para emitir una «disculpa». «A mí no me ha llamado nunca. Espero que no lo haga porque ya para qué. Después de todo lo que ha pasado no entiendo cuál sería la finalidad de esa llamada sino es para pedir perdón porque el daño ya está hecho», ha dicho. Y es que el hecho de que Osborne le haya propuesto dicha prueba de ADN, después de haber sido su pareja sentimental, es para Gabriela «una falta de respeto», en sus propias palabras. «En el primer momento en el que pide la prueba de paternidad ya está dudando de mí. Si él tiene alguna duda, que lo haga. Yo no tengo ningún problema en hacerlo porque sé quién es el padre de mi hijo y que se dude de mi es una ofensa bastante grande», asegura. Sobre cómo se encuentra tras dar a luz por primera vez, Grabiela ha dicho que está » más tranquila». «Lo único importante es mi hijo, estoy centrada en mi bebé, que esté bien de salud. Estoy enamorada. Le veo su carita y se me pasan todos los males. Es lo más bonito que tengo y por él, todo merece la pena», ha contado. Sin embargo, la modelo no ha querido desvelar el nombre del bebé porque prefiere «manternlo en la intimidad», y tampoco despejar la incognita sobre si se sentará en algún plató de televisión a contar su historia, Gabriela Guillén se muestra firme: «Estaré en mi derecho de hablar cuando quiera, pero, de momento, no lo voy a hacer porque no me siento preparada», se ha limitado a decir. La tajante decisión de Gabriela Guillén tras la negativa de Osborne de ser padre

La negativa de Bertín Osborne a ejercer de padre ha llevado al límite a Gabriela Guillén que, al margen de sus declaraciones, habría tomado una drástica decisión en las últimas horas. Según ha publicado el portal 20minutos, la joven ha registrado civilmente a su hijo con sus dos apellidos. Gabriela no quiere que el recién nacido tenga ningún tipo de vinculación con el cantante. Y no sólo eso: según el citado medio, Guillén no le va a reclamar ningún tipo de pensión o manutención a Osborne.