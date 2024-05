El juicio contra Daniel Sancho, acusado por asesinar y desmembrar al colombiano Edwin Arrieta en el mes de agosto en la isla de Koh Phangan -Tailandia-, arrancó el pasado 9 de abril y ya ha llegado a su fin. Sin embargo, no será hasta el próximo 29 de agosto cuando se conozca la sentencia contra el chef. Entramado que no ha dudado en ir comentando Frank Cuesta, quien, precisamente, vive en el país asiático y conoce de primera mano cómo funciona la justicia del citado lugar por la experiencia que vivió con su ex mujer, Yuyee, que fue encarcelada en 2014 y estuvo en prisión durante seis años.

De nuevo, el televisivo se ha pronunciado al respecto en una entrevista que ha concedido al abogado Pablo Franco. Conversación en la que ha hablado del revuelo que ha generado este proceso judicial. «Todo lo que hay alrededor, ese circo, al juez no le importa porque no se entera de eso. Estamos hablando de un juicio en el que se está juzgando a una persona por asesinar y descuartizar a otra persona, que en este último delito se puede ver como que solo es un año y medio, pero una persona normal no descuartiza a otra y el crimen juzgado se comete en la zona más turística de toda Tailandia», ha comenzado señalando el herpetólogo.

Frank Cuesta en una imagen de archivo. (Foto: Gtres)

Además, ha comentado la cantidad de juicios que se han saldado con la pena capital, indicando que «ha habido tres, cuatro, cinco, en los últimos años en los cuales se ha dado pena de muerte». «Todo lo que se hable no tiene sentido. Los jueces ni ven la televisión, ni escuchan y hay datos, como la primera confesión, que siempre es la más certera porque se toma sin un abogado que te dé indicaciones, ahora da igual lo que diga uno u otro», ha añadido. Por otro lado, también ha insistido en que bajo su punto de vista cree que le caerá la pena capital. «Si a Daniel Sancho no le cae pena de muerte o cadena perpetua, sería muy raro. Eso es que se ha llegado a un acuerdo y han comprado al juez, al fiscal o a alguien», ha comentado.

Eso no es todo, porque Frank Cuesta considera inviable una pena menor. «Dentro de la opinión pública no se entendería y lo que ha jugado la parte de la defensa es muy peligroso, porque lleva más de seis meses intentando romper la reputación de la policía», ha dicho.

Frank Cuesta: «Ha sido el tonto del pueblo»

Recientemente, Cuesta intervino en el podcast de Javier Oliveira y opinó sobre este delicado asunto. «Es un niñato que se cree más listo que todo un país, que se cree más listo que la policía. Le gusta el dinerito y se hace chapero hetero, que cuando ya no le gusta porque a ver si se va a enterar la gente…», dijo. Además, criticó el comportamiento con el que ha ido actuando el chef desde su detención. «Si te quedas en España sabes que, a los 8 años, después de haberte sacado media carrera, de conseguir un trabajo y habiendo ido al gimnasio, sales a la calle y encima te llaman para Supervivientes. ¡Ha sido el tonto del pueblo!», añadió.