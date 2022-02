Fonsi Nieto y Marta Castro, ponen fin a su matrimonio

Fonsi Nieto y Marta Castro eran considerados hasta este martes, uno de los matrimonios más estables de la crónica social de nuestro país. Sin embargo, la revista Hola ha tenido acceso a una información y ha asegurado que el expiloto y su esposa han puesto punto final a su historia de amor y que, ahora continuaran sus vidas por caminos separados. La citada publicación, también ha revelado que el motivo de su inesperada ruptura no tiene que ver con terceras personas, sino con el desgaste de la relación.

Tras más de ocho años de amor y cinco de casados Fonsi y Marta han tomado dicha terminación. Iniciaron su romance en el año 2013. Se conocieron durante la fiesta madrileña mientras Mara compaginaba sus estudios de Magisterio con su trabajo de camarera en una discoteca de la capital. Lugar en el que precisamente, coincidió con el DJ, ya que actuaba en la misma sala de fiestas.

Por aquel entonces, Fonsi no se encontraba en su mejor momento personal tras la separación con Alba Carillo, la madre de su hijo. Ademñas, acababa de sufrir un aparatoso accidente de moto en el que casi pierde la vida.

Cuatro años después, en abril de 2017 se daban el ‘sí, quiero’ en una inolvidable boda de 500 invitados que tuvo lugar en la isla de Ibiza -España-. El escenario que escogieron para aquel día fue el hotel de cinco estrellas ‘Boutique’ Xereca Ibiza situado en la isla pitiusa. El propio deportista explicó a Hola que con Marta había logrado encontrar una gran estabilidad. “Ella es la mejor persona que he conocido para estar a mi lado. Estoy convencido de que va a ser por muchos años. Pasaremos baches, pero va a ser para siempre”, aseguró en una ocasión a Hola.

En noviembre de 2020, la ya expareja daba la bienvenida a su primer hijo en común, al que llamaron Hugo. El sobrino de Ángel Nieto no pudo ocultar su alegría y emoción por su nueva paternidad y, una semana después de que llegara al mundo este nuevo miembro de la familia les contaba a sus seguidores la gran noticia a través de un post cargado de sentimiento. “Nacer en tiempos de COVID es estar destinado a convertirse en leyenda, Hugo ya está en nuestras vidas en el año más difícil, me da mucha rabia que mi padre y mi abuela no hayan podido conocerle, gracias, Marta por el mejor regalo del mundo… estoy muy orgulloso de ti”, dijo el expiloto en un arranque de sinceridad.

Por otro lado, su madre, Marta Castro, también quiso gritarle a los cuatro vientos lo feliz que era al convertirse en madre priemriza. «Bienvenido al mundo, Hugo. Os presento al nuevo miembro de nuestra familia, el 29/10/20 a las 04:10 llegó a nuestras vidas para llenarnos de amor, hemos estado una semana un poco desconectados centrados en nosotros y en nuestro bebé. Gracias, Fonsi por el regalo más maravilloso que me podías hacer», expresó en las redes sociales.