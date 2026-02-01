El fiestón privado que Paula Echevarría le ha organizado a Miguel Torres, en imágenes

Paula Echevarría ha echado el resto por el cumpleaños de su marido. La actriz le ha organizado un fiestón sorpresa a Miguel Torres con todo lujo de detalles. A juzgar por las imágenes que han trascendido, ambos se lo han pasado en grande acompañados de su familia y de su núcleo duro, compuesto por amigos de toda la vida y compañeros de profesión que se han convertido en personas especiales para ellos.

Durante la organización, la asturiana no dejó nada al azar y los asistentes pudieron disfrutar de música en directo a cargo de una banda en un espacio decorado con neones, globos, luces y un catering que se ha ocupado de que no faltara la bebida ni la comida.

El fiestón de cumpleaños de Miguel Torres. (Foto: Instagram)

Quienes no se han querido perder esta divertida cita han sido los dos hijos de la actriz. El menor de ellos, nacido de su actual relación con el ex futbolista y comentarista deportivo, robó durante unos instantes el protagonismo a su padre y todas las miradas se centraron en él cuando bailó sobre la mesa el cumpleaños feliz acompañado de Paula y Miguel y balanceándose de lado a lado.

El fiestón de cumpleaños de Miguel Torres. (Foto: Instagram)

La hija mayor de Paula, fruto de su disuelto matrimonio con David Bustamante, ya es toda una adolescente que incluso ha posado con su madre en algún photocall. Por eso integrarse en el grupo no ha supuesto un problema para ella y la hemos visto posando con adultos amigos de su madre y de la pareja de esta. Otra de las personas más allegadas que tampoco falló ha sido Poty Castillo, que mantiene un fuerte y cercano vínculo con ambos.

El fiestón de cumpleaños de Miguel Torres. (Foto: Instagram)

El look de Paula

Para celebrar el 40.º cumpleaños de su compañero de vida, Paula ha elegido un arriesgado y acertado look muy acorde con sus estilismos más cañeros y fiesteros. La apuesta contaba con un vestido mini de leopardo con rosas rojas superpuestas a modo de parche o bordado de la firma Dolce&Gabbana. Una prenda que ha combinado a la perfección con unas tupidas medias rojas y stilettos destalonados al tono con los que creaba un efecto de continuidad que alargaba su figura.

El look de Paula Echevarría en el cumpleaños de Miguel Torres. (Foto: Instagram)

La felicitación de Paula a Miguel

Además del fiestón descrito, Paula le ha dedicado unas tiernas y sentidas palabras a su pareja a través de las redes sociales. En un video, la de Candás ha recopilado los mejores momentos al lado de Miguel Torres. Al lado de estos clips encadenados, Paula ha escrito: «And the reason is you… —Y la razón eres tú…—. ¡Feliz cumpleaños, papichulo! ¡Te amamos!». Unas palabras a las que Torres contestó emocionado. «Qué video más bonito, mi amor. Sin duda, el mejor regalo es el equipo que somos. Te quiero con locura», ha señalado muy agradecido de haber encontrado a Paula y compartir con ella su vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche)

Un post que no tardó en llenarse de comentarios de rostros conocidos e internautas anónimos que enviaban sus mejores deseos al madrileño. «Felicidades al papi chulo más divino y total del mundo» ha sido el mensaje de Mario Vaquerizo. «Feliz cumpleaños y enhorabuena por esa familia tan bonita que formáis, amiga», ha indicado Sara Carbonero. «Feliz cumpleaños», ha manifestado Cayetana Guillén Cuervo. A estos se les han sumado un sinfín de dedicatorias más que ponen de manifiesto la aceptación que tiene Miguel en el entorno de Paula y también en sus redes, donde atesora una comunidad formada por más de 3,7 millones de seguidores.