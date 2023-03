El de Fernando Alonso es el claro ejemplo de cómo un niño nacido en el seno de una familia trabajadora y muy humilde, llegó a ser campeón del mundo de Fórmula 1. Y que también logró lo que parecía más difícil, dar dos pasos hacia atrás para años después dar otro de gigante, volviendo a ilusionar a todo el país. Su regreso a la Fórmula 1 a bordo del veloz Aston Martin y su primer podio en el estreno de la nueva temporada, dan que pensar que el ídolo asturiano está de vuelta y que todavía tiene mucho que decir.

Alonso vino al mundo el 29 de julio de 1981 en Oviedo. Sus padres eran José Luis Alonso, maestro industrial muy vinculado al mundo de la velocidad (ejerció como director deportivo de Adrián Campos Motorsport), y de Ana Díaz, dependienta de El Corte Inglés en la capital asturiana.

Su padre detectó el precoz talento de su vástago y estuvo pendiente de él en todo momento. Lo que empezó siendo campeón de karts terminó como el mejor piloto español de todos los tiempos. No obstante, la relación entre padre-hijo ha tenido algunas particularidades que el propio Fernando Alonso reconocía hace algunos años.

«No se me da bien manifestar mis sentimientos, no soy capaz de demostrarlos. Creo que esto afecta a Raquel (Del Rosario, su expareja) y no sólo a ella. Intento explicar la razón, y me viene a la mente mi padre. Mi padre me quiere con toda su alma, pero nunca me ha abrazado, ni siquiera cuando me ha visto en dificultades», recordaba el asturiano. No obstante, el vínculo entre ambos siempre ha sido sólido.

Andrea Schlager dio con la tecla

La periodista se encarga de cubrir los mundiales de Fórmula 1 y de motociclismo para la cadena ServusTV de su país. La austriaca y el ovetense anunciaron su romance durante el pasado mes de mayo. Pronto se vio que su amor era incondicional y sincero. Por ella, Fernando Alonso rompió su ley hermética e incluso ha publicado imágenes junto a ella en varias ocasiones, unidas a declaraciones de amor.

Su medalla de bronce en el circuito de Baréin ha despertado el orgullo de la novia de Fernando, una pieza clave dentro de su núcleo duro: «Nunca he visto más determinación, fuerza de voluntad y trabajo duro. Me alegro por ti de todo corazón», escribía la periodista, junto a una imagen con su chico. Andrea Schlager consiguió enamorar al piloto después de que éste terminara su relación de cinco años con Linda Morselli.

De los amigos de Fernando Alonso poco o nada se sabe. Su carácter reservado da que pensar que es una de esas personas que los cuenta con los dedos de una mano, pero que se desvive por ellos cuando es necesario. Uno de los que le ha visto crecer profesionalmente es Antonio García. Ambos compartían el denominador común del automovilismo, pero él se conformó con disputar competiciones de menor calado que todo un mundial de Fórmula 1.