Pedro Sánchez está cada vez más acorralado. Félix Bolaños, el súper ministro, ha sido la última pieza del círculo de confianza del presidente en verse salpicada de lleno por el escándalo. El juez Juan Carlos Peinado ha solicitado al Tribunal Supremo -es aforado- que se le investigue por presuntos delitos de malversación y falso testimonio, en relación con la contratación de una asesora vinculada a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. El juez señala a Bolaños por el fichaje de Cristina Álvarez, a pesar de que durante su declaración como testigo insistió en que no la conocía y que, por tanto, no la propuso para este cargo. Un nuevo episodio que golpea de nuevo al entorno más cercano del presidente del Gobierno quien, a pesar de todo, se resiste a dar un paso atrás y dimitir.

Tras conocerse el contenido del documento enviado por el juez Peinado al alto tribunal, fuentes oficiales han comentado que consideran que el comportamiento del ministro de Justicia ha sido impecable y que, por tanto, hay tranquilidad sobre esta cuestión. De momento Bolaños no se ha pronunciado, pero sí que ha trascendido que ha recalcado en círculos internos que confía en que el Supremo no admita la imputación.

Félix Bolaños en el Congreso. (Foto: Gtres)

La vida personal de Félix Bolaños

De la misma manera que ocurre con la mayoría de los políticos, su vida privada no suele ser de interés general. Sin embargo, los recientes casos de presunta corrupción que han salpicado al Partido Socialista han hecho que crezca el interés por saber más de las figuras que mueven los hilos -o al menos lo intentan- en el mundo de la política. Cada vez más los políticos se postulan como personajes de la prensa rosa, al más puro estilo de las celebrities nacionales e internacionales.

En el caso de Félix Bolaños, no se sabe mucho de su vida personal. El ministro nació en Madrid en 1975 y es hijo único. Sus padres son de origen manchego, de los pueblos de Fuensalida y Villafranca de los Caballeros. Ambos decidieron emigrar durante unos años a Alemania y cuando volvieron a España se instalaron en Móstoles, donde tenían una tienda de mascotas y alimentos para animales.

Félix Bolaños con Grande Marlaska. (Foto: Gtres)

Bolaños siempre ha estado muy cercano a la tierra de sus progenitores. De hecho, en unas declaraciones a la radio el pasado año, el alcalde de Villafranca de los Caballeros describió a Bolaños como una persona muy conciliadora. Además, comentó que visita con regularidad el pueblo, ya que allí viven todavía sus padres.

Todos ellos suelen ser muy discretos en cuanto a la vida privada del ministro quien, en contadas ocasiones se ha dejado ver en público con su pareja o con su hijo. Aunque nunca se han casado, comparte su vida con Fátima Rodríguez, natural de Villafranca de los Caballeros. Los dos decidieron hacerse pareja de hecho en lugar de contraer matrimonio.

La formación de Bolaños

El ministro es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense. Fue número uno de su promoción en el Curso General de Abogacía y en el Curso Especial de Derecho Laboral. Desde joven compaginó su formación con diferentes trabajos, como repartidor de pizzas o árbitro de fútbol, no obstante, su carrera laboral comenzó en el bufete Uría Menéndez como abogado laboralista. Más tarde, en 2005 entró como letrado asesor en el Banco de España -está en excedencia-.

Félix Bolaños en Madrid. (Foto: Gtres)

Aunque siempre ha estado vinculado al PSOE, no fue hasta 2018 cuando se le nombró secretario general de la Presidencia del Gobierno, un cargo muy cercano a Pedro Sánchez. En el año 2021 asumió el cargo de ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y, tras las elecciones de 2023 amplió su cartera con Justicia. Además, desde el pasado mes de diciembre también ejerce como secretario de Justicia del PSOE.

El altercado con el equipo de Ayuso

No es la primera vez que Bolaños concentra la atención por un episodio delicado, aunque diferente a la posible imputación que ha solicitado el juez Peinado. En mayo de 2023, Día de la Comunidad de Madrid, a Bolaños no se le permitió acceder a la tribuna de autoridades porque no se le había invitado formalmente por la comunidad. La jefa de protocolo del gobierno regional le impidió el paso, lo que generó una escena incómoda y muy mediática. Ayuso acusó a Bolaños de «venir a provocar» y de intentar politizar el acto.

A pesar de que desde el Gobierno aseguraron que la presencia de Bolaños era adecuada según el Real Decreto 2099/1983 -que establece la precedencia de las autoridades del Estado-, especialistas en protocolo confirmaron que el criterio adecuado era el de la Comunidad de Madrid, ya que el ministro no había sido invitado formalmente y, por tanto, no se le podía aplicar este decreto.