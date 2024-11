Felisuco se pronuncia tras el escándalo de Errejón: "Siempre le vi muy frío, muy distante y clasista"

Félix Álvarez aterrizó en la pequeña pantalla a finales de los 90 y se hizo muy conocido gracias a El Informal, el famoso programa presentado por Javier Capitán y Florentino Fernández en Telecinco. Con el paso del tiempo el comunicador empezó a crecer y llegó un punto en el que necesitó tocar otros sectores, así que acabó metiéndose en política. Esa es la razón por la que conoce bien a Íñigo Errejón, por eso ha hablado de las acusaciones que ha recibido en las últimas semanas.

la actriz Elisa Mouliaaá ha denunciado a Errejón por un presunto delito de violencia sexual. Ante estos hechos tan alarmantes, Felisuco tiene una opinión clara. «Te diré una cosa. A mí cuando me preguntaba, cuando salí de la política, qué personaje me había caído especialmente bien, no solo de mi partido, yo siempre decía que Rufián (…). Y la persona que peor impresión me ha dado siempre es Errejón porque siempre le vi muy frío, muy distante, como muy clasista a la hora de mirar», ha empezado diciendo.

Felisuco en una presentación. (Foto: Gtres)

Se ha atrevido a hacer un chascarrillo, pero ha sido tajante cuando le han preguntado por su opinión sobre todo lo que está pasando. «Yo he ido en el ascensor del Congreso solo, con Íñigo Errejón y a mí ni me miró», ha declarado en tono de humor delante de los micrófonos de la agencia Gtres. Más adelante ha señalado al partido de Errejón, asegurando que muchos conocían el comportamiento del político.

Felisuco se sincera sobre Errejón

El actor recalca que las actitudes de Errejón eran un secreto a voces dentro del Congreso. «Me sorprendió que haya sido un baboso hasta el punto que le han denunciado, pero bueno… Las fiestas y esas cosas era conocido dentro de aquel mundillo, de que era gente muy ligerita en sus fiestas», declara con total sinceridad.

Íñigo Errejón en el Congreso de los Diputados. (Foto: Gtres)

Una reportera le ha preguntado de forma directa: «¿Piensa que le han tapado sus propios compañeros?». A lo que él ha respondido sin dudar: «Sí, claro. Íñigo Errejón ha sido Íñigo Errejón durante mucho tiempo y su comportamiento con las mujeres ha sido así durante mucho tiempo. Ha bastado con que explotara un caso para que aparecieran otros. Yo creo que uno, de la noche a la mañana, no se convierte en un baboso».

Tan directo como siempre, el comunicador se ha atrevido a dar datos concretos. «Si pones un póster con todas las figuras de Podemos, parece Juego de Tronos, aquello parecía endogámico y eso era de dominio público. Pero no hasta el punto de que este señor tenga la lengua y otras cosas largas». Cree que la denuncia de Elisa Mouliaaá abrirá un debate que durará demasiado tiempo.

La nueva vida de Felisuco

Felisuco en un evento. (Foto: Gtres)

Después de haber estado involucrado en la política de España, el actor afirma: «La política cada vez va a peor. Está pasando de ser un drama a ser una tragedia insoportable». Siente que ha tomado el camino correcto al retomar su trabajo como actor.

«Estoy muy contento de haber dejado la política. Ahora estoy en el teatro otra vez, haciendo La Cena de los Idiotas en Madrid y disfrutando mucho de reencontrarme con mi yo del pasado», comenta durante la presentación de los vinos Bodega Falcon.