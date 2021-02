La divertida y especial felicitación de Sara Carbonero a Isabel Jiménez

La noche del martes saltaban todas las alarmas: Sara Carbonero había sido intervenida en la Clínica Universitaria de Navarra, ubicada en Madrid. Pese a que no transcendieron los motivos de su paso por el hospital, la periodista compartió la tarde del viernes un mensaje lleno de positividad: «Ya en casa después de pasar la ‘ITV’ con éxito. Muchísimas gracias a todos por los mensajes de cariño y los ánimos y a mis médicos y enfermeras de la Cínica Navarra por todo lo que me han cuidado estos días». Desde la tranquilidad de su hogar, la mujer de Iker Casillas se ha mostrado muy activa a través de las redes sociales en los últimos días.

Como era de esperar, hace unos instantes, Sara Carbonero ha felicitado a una de sus mejores amigas, ya que este 14 de febrero es el cumpleaños de Isabel Jiménez, su comadre -como le llama cariñosamente desde hace ya varios años-. La presentadora de ‘Que siga el baile’ ha sacado a la luz una serie de recuerdos que ha vivido junto a la cumpleañera. El primero de ellos es un divertido vídeo en el que aparece Jiménez bailando durante una escapada de verano. También ha querido compartir un vídeo de cuando no existía la pandemia en el que aparecen juntas cantando en un concierto. Sin embargo, eso no es todo porque la felicitación ha estado cargada de imágenes en las que se puede ver la gran complicidad que tienen ambas.

Este emotivo gesto ha estado acompañado de unas palabras hacia la presentadora de Informativos T5. “Me va a matar…Pero ella es así, un torrente de alegría 24/7, una medicina con patas, una compañera incondicional y se merece todas las felicitaciones del mundo. Feliz cumpleaños, amiga”, ha escrito la periodista en una publicación que no ha tardado en llenarse de mensajes positivos para ambas. Incluso Iker Casillas ha firmado el post de su mujer. “Muchas felicidades 🎊🎈🎉”, ha comentado el que fue portero del Real Madrid.

Por su parte, Isabel Jiménez ha hablado en exclusiva con ‘LOOK’ en este día tan especial para ella y ha confesado que le gusta vivir la vida al máximo. “No me marco sueños, soy de tener muchos proyectos y así es como me gusta vivir la vida», ha explicado cuando era preguntada sobre el balance que hace de su vida. También ha añadido que está “aprendiendo a vivir el momento”. El pasado año fue cuando celebró su cumpleaños por todo lo alto. Sin embargo, esta vez la celebración ha sido algo diferente ya que ha estado marcada por las restricciones sanitarias por la Covid-19. «Hemos hecho una celebración anticipada mi marido y yo escapándonos a comer el viernes. Y como debido a las circunstancias no podemos hacer fiestas, será un cumpleaños diferente, un poco raro, pero lo celebraremos juntos los 4», ha revelado a este digital.

Su marca junto a Sara Carbonero

La amistad de Sara e Isabel viene desde hace años cuando coincidieron por primera vez en los pasillos de Telecinco y desde entonces se han hecho inseparables, son como hermanas. Junto a ella y Claudia -la cara menos visible- han creado una firma llamada Slowe Love que es todo un éxito. Empezaron como una e-shop multimarca y hace un año la convirtieron en una plataforma digital donde, además de ropa de mujer y niños también se pueden encontrar los mejores consejos sobre deliciosas recetas de lo más saludables.