La fecha límite en la que Carlo Costanzia conocerá el futuro judicial de su padre y hermanos

Carlo Costanzia se ha contagiado de esa dualidad que a menudo envuelve a su familia política por la que, por más que lleguen buenas noticias, siempre hay algún factor negativo que condiciona su felicidad. En su caso es el futuro de su padre y hermanos el asunto que no sale de su cabeza. Una pesadumbre que choca de bruces con la ilusión que le invade ante su inminente paternidad junto a Alejandra Rubio.

Hace algunas semanas se conocía la imputación de Carlo Costanzia di Costigliole en la causa criminal de sus otros dos hijos, Pietro y Rocco. Una noticia tan sorprendente como impactante y que vino a agregar más presión sobre la figura de Carlo. A la conmoción inicial le siguió el silencio del hijo de Mar Flores y la encendida defensa que Alejandra Rubio hizo de su suegro: «Mi suegro está bien, no tiene nada que ver con un móvil», dijo en televisión, apuntando a que «estamos a la espera de que salga el juicio».

Alejandra Rubio y su suegro, Carlo Costanzia. (Foto: Gtres)

El compás de espera pone a prueba los nervios de Carlo Costanzia. En este sentido, Look ha podido averiguar cuándo será ese juicio. A falta de que la Justicia italiana fije un día concreto, la resolución de este intrincado caso no se irá más allá del inicio de la primavera de 2025. Fuentes judiciales consultadas por este medio creen que la vista se celebrará en enero o febrero, pero no se puede descartar que se demore hasta el mes de abril.

Será entonces cuando se despeje la implicación o no en el caso del abuelo del bebé que esperan Carlo y Alejandra, que si todo va como debe, verá la luz a las puertas de esta Navidad. La implicación de Carlo Costanzia di Costigliole desemboca de las investigaciones que en Italia hicieron sobre el pasado delictivo de Pietro Costanzia incluso en el extranjero. Fue ahí cuando se pusieron en contacto con la Justicia española, quienes le informaron de que había una ex pareja de Pietro que fue supuestamente agredida con gas tóxico por él.

La ex pareja de Mar Flores está imputado por supuesta falsificación documental. La Fiscalía lo señala como presunto culpable de alterar y modificar un documento ilegalmente para facilitar que una ex novia de Pietro Costanzia introdujera un teléfono en prisión, permitiendo así que éste y su hermano Rocco se comunicaran tanto entre ellos como con el exterior. Esta joven chica presentó una denuncia que acabó retirando para volver a tener contacto con él durante su estancia en la cárcel de Turín. Para ello, se valió del padre de Carlo Costanzia como puente, encargado de redactar un documento falso para conseguir establecer ese contacto.

Carlo Costanzia en Madrid. (Foto: Gtres)

La investigación del ministerio público italiano, a cargo de los fiscales Mario Bendoni y Davide Pretti, concluyó hace un mes con 11 sospechosos investigados (dos de ellos -Pietro y Rocco- detenidos), acusados de un total de 17 delitos, todos ellos con la presunción de inocencia por delante hasta que la Justicia demuestre lo contrario.

A la espera del juicio, hace meses que el auto judicial emitido para resolver el caso arrinconaba a los cuñados de Alejandra Rubio, sobre todo al agresor, a quien han mantenido entre rejas: «Sin duda debe considerarse que los elementos recopilados hasta ahora constituyen un marco indicativo grave del delito imputado al acusado. Dada la gravedad de la conducta y de la pena, no existen condiciones para que se le conceda la libertad condicional suspendida o se les imponga una pena inferior a tres años de prisión».

Carlo Costanzia y Pietro Costanzia (Foto: Redes sociales)

La gravedad del ataque, junto con las pruebas recabadas, llevó al juez a confirmar la detención de Costanzia, destacando el claro peligro de fuga y la posibilidad de reincidencia del acusado: «Hay elementos en los archivos que prueban la existencia de un peligro fundado de fuga por parte del acusado, quien ha mostrado un comportamiento que indica su intención de huir: inmediatamente después del hecho, desapareció, se escondió en un hotel bajo un nombre falso, con tenencia de estupefacientes y con documentos válidos para salir del país». Por el momento, tanto Pietro como Rocco siguen durmiendo entre rejas hasta la celebración del juicio.