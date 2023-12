Famosos que han vivido en hoteles durante una larga temporada

Concha Velasco nos decía adiós el pasado 2 de diciembre a los 84 años en un hospital de Madrid, ciudad en la que estuvo residiendo gran parte de su vida. Y a pesar de que la vallisoletana pasó los últimos años en una residencia a causa de sus dolencias, lo cierto es que ‘la chica ye-yé’ tuvo una vida de lo más agitada. Tanto en lo profesional como en lo personal. Porque si hay un dato que muchos desconocen es que la legendaria artista, una de las más queridas en nuestro país, estuvo viviendo durante una temporada en un hotel de la capital tras perder su casa en el proceso de separación de Paco Marsó, el cual la dejó con una gran deuda económica.

A pesar de que en el caso de la actriz fue por pura necesidad, existen otros rostros conocidos que han decidido establecer su vivienda en un hotel. Uno de los ejemplos más conocidos es el de Lorenzo Caprile. El diseñador, cansado de las tareas domésticas, decidió mudarse al hotel que se encontraba más cerca de su taller de moda y, para hacerlo más personal, se llevó todos sus muebles consigo. «Tengo servicio de limpieza, alguien pendiente de ti las 24 horas, no tengo que poner alarma, si se me pierden las llaves no pasa nada…», explicaba sobre su nuevo hogar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por lorenzocaprile (@lorenzocaprile)

Quien, como Concha Velasco, se vio obligado a dar ese paso fue también el ya fallecido Quique San Francisco. Lo reveló en una entrevista a Sábado Deluxe en 2019, asegurando que en principio su idea era pasar dos semanas en un hotel a las afueras de Madrid, y al final terminó viviendo allí más de un año. Las deudas acuciaron tanto al humorista que no vio otra salida que dejar su casa. «Me fui yo antes de que me la quitaran. Fui más rápido, porque esas cosas se ven venir», destacó. Y otro de los casos más relevantes fue el de Kiko Matamoros en 2018.

Quique San Francisco / Gtres

Sin embargo, lo que llevó al colaborador a vivir a un hotel no fue su mala situación económica, sino su separación con Makoke en el año 2018. Tras dejar el hogar que habían compartido ambos hasta la fecha, Matamoros se instaló en el ‘Eurostars Madrid Tower’, un hotel de cinco estrellas por el que pagaba 8.000 euros al mes. Situado en la madrileña Plaza de Castilla, el polémico tertuliano disfrutaba de servicio de spa, piscina, restaurante y grandes vistas desde su habitación. Y aunque esto se pueda ver como una excentricidad en nuestro país, lo cierto es que numerosos actores de Hollyywood han elegido los hoteles como moradas durante una parte de su vida.

Kiko Matamoros saliendo del ‘Eurostars Madrid Tower’ / Gtres

De esta manera, Marilyn Monroe vivió en el ‘Beverly Hills Hotel’ durante dos años mientras que Elizabeth Taylor pasó varios meses residiendo en el ‘Bel-Air Hotel’. Por su parte, Robert De Niro se decantó por el ‘Chateau Marmont’ en la década de los 80 para establecer allí su residencia durante un par de años y, siguiendo su estela, Keanu Reeves eligió este mismo hotel para vivir allí durante cuatro años antes de cumplir los 40.

John Travolta y su ya fallecida esposa, Kelly Preston, contaron su experiencia en las Bermudas en un libro publicado en 2011. Allí dieron cuenta de lo que supuso para ambos vivir en el ‘Hotel Pink Beach Club’. Y otro de los edificios más emblemáticos que ha dado cobijo a numerosas estrellas mundiales es el ‘Hotel Chelsea’, en Nueva York. Entre sus paredes se han alojado personalidades como Jimi Hendrix, Janis Joplin, Stanley Kubrick o Bob Dylan.