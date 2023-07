Los casos más famosos de infidelidades entre los rostros conocidos

Las infidelidades, por desgracia, están a la orden del día. Aunque muchas de ellas han sido confirmadas por los propios famosos, otras muchas se han quedado en el aire. Ahora, con motivo de la boda entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva, ha sido inevitable no pensar en la infidelidad de Burning Man que recorrió el mundo entero y rompió el compromiso matrimonial de la marquesa de Griñón. Ahora, con el perdón por bandera, ese ‘desliz’ ha quedado ya enterrado en el pasado.

Íñigo Onieva

Este fue el caso más sonado de la temporada. Un día después de que la marquesa de Griñón anunciase su compromiso en El Hormiguero, empezó a correr por la red un vídeo de su prometido besando a otra mujer en el Burning Man; vídeo que él mismo explicó que se trataba de otro año y que, le pesase a quien le pesase, esto no iba a impedir que pasara por el altar. Finalmente, tuvo que admitir su infidelidad, romper su compromiso y dar la cara frente a los medios de comunicación. Pese a que en un principio la hija de Isabel Preysler sentenció su relación, finalmente Onieva consiguió recuperar su amor, poniendo el broche de oro con un ‘sí, quiero’.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva en Madrid. / Gtres

Neymar

Mientras está esperando su primer hijo con Bruna Biancardi, el futbolista se ha visto en una encrucijada que ha tenido que reconocer públicamente. Después de salir a la luz su contrato en el que su pareja le dejaba ser infiel cumpliendo una serie de condiciones, el brasileño daba la cara: «Bru. Hago esto por ti y tu familia. Justificando lo injusto. No era necesario. Pero te necesito en nuestra vida. Vi lo mucho que estuviste expuesta, cuánto sufriste a través de todo esto y cuánto quieres estar a mi lado. Y yo justo a tu lado. Lo he logrado. Me equivoqué con ustedes». Después de este perdón, la prensa se hacía eco de otra infidelidad de la mano de Isis Mesquita, una chica de Sao Paulo que aseguraba haber mantenido una relación con el futbolista y compartía capturas de conversaciones con él subidas de tono. En esta ocasión: silencio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Dani Alves

Uno de los casos más mediáticos y actuales es el del futbolista, que se encuentra desde hace cinco meses en prisión acusado de un presunto delito de violación. Todo ocurrió la víspera de Nochevieja en la discoteca Sutton, donde presuntamente el jugador agredió a una joven en el baño, como así dicta la declaración de la denunciante. Aunque todavía no hay una sentencia y queda por fijar la fecha del juicio, Dani ya ha confesado públicamente que le fue infiel a su mujer, Joana Sanz, que más tarde anunciaba el fin de su matrimonio, aunque asegurando estar junto a él «en el peor momento de su vida».

Dani Alves y Joana Sanz en un evento / Gtres

Tras esto, el centrocampista concedió su primera entrevista en la que, además de continuar declarándose inocente de los delitos que se le acusan, quiso pedir perdón públicamente a la que considera todavía la mujer de su vida: «La única persona a la que tengo que pedir perdón es a mi mujer, Joana Sanz. La mujer con la que me casé hace ocho años, con la que sigo casado, y con la que espero seguir viviendo toda mi vida. Ya le pedí perdón personalmente aquí, en prisión, pero debo hacerlo públicamente, porque la historia es pública, la ofensa es pública y ella merece esas disculpas públicas».