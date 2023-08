Estos son los famosos que lidian con la enfermedad de Crohn

La enfermedad de Crohn, por desgracia, está a la orden del día entre los famosos. Son muchos los que han dado voz a esta dolencia que es una piedra constante en su día a día. Se trata de una «afectación inflamatoria de tipo crónico y autoinmune del tubo digestivo que evoluciona de modo recurrente con brotes». A día de hoy, se desconoce la causa de la enfermedad, pero poco a poco se han ido descubriendo tratamientos efectivos para minimizar los síntomas: diarreas, fiebre, dolor abdominal, pérdida de peso… Las manifestaciones son intermitentes y, en los peores casos, existe riesgo de desarrollar cáncer de colon.

Angy Fernández

Uno de los rostros que ha dado voz a la enfermedad y que la padece ha sido la actriz de Física o química. Fue en octubre de 2022 cuando reveló en la red que sufría esta enfermedad después de haber acudido al hospital pensando que tenía apendicitis. «Me ingresaron para cebarme a antibióticos y que no se extienda la infección», dijo entonces. Después de un largo estudio, fue diagnosticada de Crohn y, desde entonces, ha tenido que vivir con ello.

Angy Fernández en una alfombra roja / Gtres

Sergio Dalma

En 2010, el cantante hizo saltar todas las alarmas al cancelar uno de sus conciertos por un problema de salud. Después de estar unos días hospitalizados, le informaron que padecía la enfermedad de Crohn. Para él no ha sido fácil pues, aunque se puede convivir con la dolencia, le ha trastocado muchos de sus planes, sobre todo a nivel profesional.

Sergio Dalma en los Premios Dial / Gtres

Andrea Garte

Se trata de una de las influencers en constante subida de puestos de nuestro país. Empezó con un canal de Youtube y ahora es muy activa tanto en Instagram como en Tiktok, codeándose con los rostros pioneros del universo 2.0. Pero su nombre comenzó a sonar con fuerza cuando contó su experiencia con la enfermedad de Crohn, con pelos y señales y dando visibilidad a una dolencia de la que apenas se tiene datos. Además, en sus redes tiene una carpeta destacada en la que va actualizando su trayectoria con Crohn, ya que cada mes es una aventura y no siempre las consecuencias son las mismas. La solución que más le ha ayudado en esta batalla ha sido no comer carne, no consumir nada de alcohol, eliminar los lácteos de su vida y llevar una dieta lo más saludable posible.

Andrea Garte y su experiencia con la enfermedad de Crohn / Instagram

Aysha Daraaui

La última en hablar sobre este tema ha sido la actriz, relacionada estos últimos días con Albert Rivera. La catalana hizo partícipes a sus seguidores de su enfermedad el pasado mes de febrero, anunciando que había vuelto a nacer. «Siempre me ha dado una especie de vergüenza contarlo, pero la verdad, el mundo necesita entender qué nos pasa y lo duro que es luchar contra esto para tener una vida mejor, o simplemente, una vida», dijo a través de Instagram. Desde hace 15 años, su vida se ha resumido en hospitales, pruebas y, sobre todo, problemas intestinales. Pero el último revés le llevó a ingresar en el hospital y temer por su vida: «Una doble perforación en el intestino me llevó al hospital de Can Ruti donde tengo que agradecer a todo el equipo de digestivo y de cirujan@s que mil gracias por hacer todo lo posible por salvarme y poder seguir disfrutando de esta maravillosa fucking life».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Aysha Daraaui (@ayshadaraaui)

El objetivo de los rostros conocidos al dar visibilidad a esta enfermedad es que se conozca y se luche por invertir en investigación. Se trata de una dolencia que, hasta la fecha, no tiene cura, pero que podría encontrar una forma de convivir con ella sin afectar a la vida personal y profesional de cada paciente que la sufre.