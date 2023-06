Catalina Middleton, Paris Hilton o Marie Chantal: novias con sello Grace Kelly previas a Tamara Falcó

La recta final de Tamara Falcó de cara a su gran día ha comenzado. Apenas queda un mes para que la marquesa de Griñón se dé el «sí, quiero» con Íñigo Onieva en la finca El Rincón. Una jornada de lo más especial que no ha estado exenta de polémica, sobre todo teniendo en cuenta que los últimos meses han sido cuanto menos convulsos para la hija de Isabel Preysler al tener que haber perdonado una infidelidad y retomar sus planes nupciales, los cuales han estado marcados por el «plantón» de Sophie et Voilà a consecuencia de un «incumplimiento contractual» por parte de la ganadora de MasterChef Celebrity. Un giro de 180 grados por el que la protagonista en cuestión se veía obligada a buscar una alternativa, habiéndola encontrado con Carolina Herrera y su director creativo, Wes Gordon.

Tal y como ella misma aseguraba durante una de sus últimas apariciones en la tertulia de El Hormiguero, las pruebas de vestido fueron incluso mejor de lo que imaginaba, contando ya con el que podría denominarse como el traje de sus sueños. Y es que, se trata de un diseño que mucho tiene que ver con el que lució Grace Kelly en el día de su boda con Rainero de Mónaco, habiendo sido la ex actriz una gran inspiración no solo para la hija del difunto marqués de Griñón, sino también para otros muchos rostros conocidos.

El vestido de la que fuera consorte de Mónaco, compuesto en su totalidad por tul de seda y tafetán, fue uno de los más comentados del 1956 en adelante, y no es para menos. Tanto es así, que muchas famosas no quisieron dejar pasar la oportunidad de hacer de la madre del príncipe Alberto su musa nupcial, como es el caso de Catalina Middleton. En su gran día, la actual princesa de Gales apostaba por un diseño muy similar con escote a pico y firma de Alexander McQueen; aunque no fue la única. También Paris Hilton se fijó en la que fuera intérprete para darse el «sí, quiero» con Carter Reum, decantándose por un traje con top transparente de cuello alto y amplia falda de tul, ambos decorados con un elegantísimo encaje floral bajo el sello de Oscar de la Renta.

Por otro lado, la modelo Miranda Kerr también se decantaba en un diseño al más puro estilo Grace Kelly obra de Dior con un escote a la caja, patrón clásico, manga larga y costuras centrales, llamando especialmente la atención las decoraciones florales de organza y la falda voluminosa, además de un velo de tul y una diadema-corona de pedrería blanca a tono. Una forma muy similar a la que lucía también Lady Kitty Spencer, sobrina de Diana de Gales, poniendo sus ideas en manos de Dolce & Gabbana para crear un vestido con corsé, cuello cisne, hilera de botones, manga larga abullonada y silueta princesa, todo ello de encaje.

Por su parte, Sassa de Osma también se fijaba en la esposa de Rainero de Mónaco al enfundarse en un diseño de Jorge Vázquez con gazar de seda doble italiana, larga cola, detalles de encaje de chantilly rebordado y corte princesa. Muy parecido al Valentino de Marie Chantal de Grecia, el cual contaba con falda tulipán, mangas largas y cuello cisne.