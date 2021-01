Fue el domingo por la tarde cuando, en el programa ‘Viva la vida’, se anunciaba en exclusiva la separación de Bertín Osborne y Fabiola Martínez. Un ruptura que ha causado conmoción por considerárseles una de las parejas más estables del panorama nacional. Fue el propio presentador de ‘Mi casa es la tuya’ quien emitió un comunicado explicando la situación del todavía matrimonio y aclarando los motivos de la ruptura, con el objetivo de evitar especulaciones y proteger a su familia, principalmente a sus dos hijos pequeños.

Horas después del comunicado, Fabiola Martínez se dejaba ver a las puertas de su domicilio. Muy abrigada debido a las bajas temperaturas reinantes en la capital, la venezolana tan solo respondió con su habitual sonrisa al ser preguntada por la ruptura de su matrimonio con Bertín. Está centrada en sus hijos y en su nueva etapa vital que incluye un giro en su vida profesional, ampliando su curriculum. Ella misma compartía hace unas semanas que había retomado sus estudios, comenzado un master con doble titulación.

«La convivencia es muy complicada, y más con cada uno viviendo en un sitio y el carácter de los dos», ha admitido Fabiola a las puertas de su casa. Además ha admitido que Bertín es un caballero, pero que «cuando un matrimonio se separa, siempre hay una responsabilidad compartida». «No significa que no haya amor, que no haya cariño y respeto, pero hemos decidido que era lo mejor para los dos», ha confirmado con serenidad.

La noticia de su separación ha dejado en shock a quienes les conocían. Llevaban más de veinte años juntos, el nacimiento de su hijo Kike les unió más todavía como así lo contaron ellos mismos, pero su historia de amor ha llegado a su fin. «Cuando lo conocí, le precedía la fama de conquistador y era difícil tomarse en serio una relación con él. ¿Qué podías esperar de un hombre así?. Pero desde el primer día hubo química entre nosotros y me quedé pillada», reconocía Fabiola en una entrevista años después de su boda. La venezolana fue quien terminó con esa fama de don Juan del cantante, que ha lucido la mejor de sus sonrisas junto a su segunda mujer y sus hijos. Juntos han luchado contra las adversidades y juntos continúan peleando por la educación de sus hijos y especialmente por el bienestar de su hijo mayor.

El comunicado

Bertín Osborne envió un comunicado en la tarde del domingo en el que anunciaba la triste noticia. «Queridos amigos: Como supongo que ya sabéis Fabiola y yo nos hemos separado hace poco tiempo. No hay un motivo concreto, sino problemas de convivencia. No hay ni ha habido terceras personas que nos hayan motivado a tomar esta decisión y sí la de convivir con nuestras distintas personalidades. Confieso que soy complicado en el día a día y asumo toda la responsabilidad en los motivos que han dado lugar a esta decisión», comienza diciendo descartando que el motivo haya sido una infidelidad.

Continúa deshaciéndose en halagos a su mujer: «De Fabiola solo puedo decir que es una persona maravillosa, gran compañera, estupenda mujer y como madre, literalmente única. Espero que, aunque vivamos separados sigamos unidos en la amistad de nuestras familias». Y termina con una petición: «Os ruego de corazón que no haya especulaciones porque sencillamente no hay más motivos que los que os transmito. Os ruego también que al tener dos hijos menores, uno de ellos muy dependiente, respetéis mi decisión de no hablar de este tema».