Tras las Campanadas llegan siempre los propósitos de año nuevo: hacer dieta, aprender un nuevo idioma y este año quizá más que nunca, pasar más tiempo con nuestros seres queridos, eso sí, cuando la situación lo permita. Los famosos no se libran de empezar el año con nuevos objetivos en el horizonte, y ese es el caso de Fabiola Martínez. La mujer de Bertín Osborne ha decidido regresar a las aulas por todo lo alto: matriculándose en un máster de doble titulación. Así lo ha contado ella misma en sus redes sociales a través de uno de sus stories.

La venezolana ha compartido con sus más de 300.000 followers una imagen en la que aparece un ordenador portátil y un cuaderno para apuntes, con una original decoración en su tapa. Fabiola ha llenado su bloc con numerosas pegatinas con frases motivadoras, entre las que se puede leer «planazo», «céntrate», «esfuérzate» o «a estudiar». Ganas no le faltan, es una mujer muy activa e inquieta y ya se sabe que el saber no ocupa lugar. Aún así, la Presidenta de la Fundación Bertín Osborne no ha dado más detalle de este nuevo reto académico. Por el momento no ha querido desvelar en qué consiste el máster ni dónde lo está cursando. Eso sí, lo hará a distancia. Toda una ventaja para ella, que así podrá compaginar a la perfección sus estudios con el cuidado de sus hijos, especialmente los de Kike, así como su labor en la fundación.

La Fundación Bertín Osborne, de la que Fabiola Martínez es Presidenta, ayuda a otras familias de niños con lesión cerebral. Desde allí se orienta, se acompaña y se organizan talleres para despejar las dudas y ayudar en las dificultades a todas las familias que se encuentran como estuvieron ellos cuando nació su hijo Kike. Desde que nació, Fabiola y Bertín han estado volcados con él. Han explicado en más de una ocasión cómo es la situación que vive su hijo y cómo, gracias a sus recursos y en su empeño, han conseguido romper la barrera y los límites que en un primer momento les indicaron los especialistas.

Fabiola no es la única universitaria

Fabiola Martínez no es la única celeb que ha vuelto a estudiar. Ampliar conocimientos nunca está de más y son varios los rostros conocidos que encuentran un hueco en sus apretadas agendas, para ampliar curriculum académico. María José Campanario ha sido una de las más notables alumnas universitarias de los últimos tiempos a la que, incluso cuando ha querido desaparecer del foco mediático para centrarse en convertirse en odontóloga, la polémica le ha perseguido. Aún así, la mujer de Jesulín de Ubrique no cesó en su empeño y, tras matricularse en Oporto, consiguió su ansiado título.

Alba Carrillo es incansable. Ya posee una licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas, pero tras superar su difícil separación de Feliciano López y alcanzar la estabilidad emocional y profesional, hace un año se matriculaba en Criminología en la UNED. Ella misma confesó que estudiar le da «tranquilidad y felicidad». En la actualidad es una de las colaboradoras habituales de Mediaset con una silla fija en ‘Ya es mediodía’ y en ‘Viva la Vida’, donde comenta temas de corazón. Pero tiene un objetivo claro y no es otro que seguir subiendo y ampliar su trabajo, pudiendo así sentarse en una mesa de actualidad.

La mujer de Bertín ha comenzado el máster, y otras ya se han puesto a preparar sus exámenes del primer semestre. Es el caso de Isa Pantoja, que hace unos días también compartía en sus redes sociales cómo está preparando sus primeras pruebas universitarias, después de haber participado en ‘La Casa Fuerte 2’, donde incluso en alguna ocasión se la vio sacar los apuntes. Quiere ser abogada y, le cueste lo que le cueste, lo conseguirá. Mientras, la polémica familiar va en aumento.