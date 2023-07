En Portugal hay un dicho que dice que «De España ni buenos vientos ni buenos casamientos». Obviamente, tales palabras no se aplican a Georgina Rodríguez. La de Jaca es ya una influencer a escala global y su último movimiento no ha hecho más que confirmarlo. Y sí, Portugal tiene mucho que ver en ello. LOOK ha tenido acceso a una información privilegiada que sitúa a Gio a punto de cumplir uno de sus sueños: ser portada de VOGUE. A raíz de cerrar el contrato con la marca Guess para ser imagen de la colección capsula de Marciano, la futura esposa del exmadridista dará una entrevista exclusiva a la biblia fashionista y en este digital sabemos todos los detalles.

Georgina Rodríguez va a ser portada de VOGUE Portugal. Después de meses de intensas negociaciones donde dentro de la «marca» VOGUE hubo disputas para ver quien pujaba más por la entrevista, ha sido la versión lusa la que se ha llevado al agua. Una fuente del mundo de la moda nos confiesa: «Vogue Portugal jugó muy bien sus cartas y Georgina es consciente que no habla con regularidad con la prensa del país. Ha querido, en parte, hacer un guiño al país de Cristiano». Los detalles del acuerdo son millonarios y en el país vecino jamás se ha dado un caso parecido: «En España hay otros presupuestos. El mercado español es global porque tiene las puertas de Latinoamérica abiertas. El portugués no tanto. Por eso este acuerdo entre Gio y la filial portuguesa marca un antes y un después».

Georgina Rodríguez en un evento en Madrid / Gtres

Según cuentan a LOOK fuentes de toda solvencia, Georgina percibirá por esta entrevista algo más de 100 mil euros, una cantidad nunca antes alcanzada en una revista en Portugal. Esta pequeña fortuna incluye entrevista y producción de moda exclusiva, vídeos promocionales y varios post en redes sociales de máximo alcance. La sesión fotográfica se hará en tierras lusas y en ella veremos a la hispano-argentina luciendo total looks de Guess By Marciano. Una vez salga publicado en la filial portuguesa, tanto la entrevista como las fotos podrán ser replicadas por otras franquicias de la cabecera. Una jugada redonda.

Gio suma y sigue

Ser portada de VOGUE no es cosa menor. Hablamos de la revista de moda más importante del mundo. La sesión fotográfica tendrá lugar en las próximas semanas. El programa de televisión portugués Noite das Estrelas, dio en la madrugada de este martes algunas pinceladas sobre el acuerdo entre la protagonista y la revista: «Es algo nunca visto en Portugal. Nunca se han practicado estos valores. Georgina ya ha entrado en el Olimpo de la moda», dijo Maya, la presentadora del programa.

Georgina Rodríguez con un vestido parecido al de la venganza de Diana de Gales. / Gtres

«Georgina ha cobrado entre 100 y 120 mil euros. Su equipo de confianza, conjuntamente con el de VOGUE, están buscando localizaciones para las fotografías. Se habla del hotel Pestana Palace de Lisboa como una fuerte posibilidad», remarcó otro comentador del espacio nocturno de la cadena CMTV, de la que el proprio Ronaldo quiere hacerse con un 30% de las acciones. No hay duda que los vientos a Georgina le soplan a favor, por mucho que vengan de España o de Portugal.