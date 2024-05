Eva Longoria se aloja en el mismo hotel que Taylor Swift durante su paso por Madrid

Eva Longoria está en Madrid. La actriz asistió este martes al plató de El Hormiguero, espacio conducido por Pablo Motos, junto a Carmen Maura, para promocionar su nueva serie conjunta, Tierra de Mujeres, que se estrenará el próximo 26 de junio en Apple TV. Durante su estancia en la capital, la intérprete ha elegido el hotel Rosewood Villa Magna, situado en el Paseo de la Castellana 22. Mismo lugar en el que se aloja Taylor Swift, quien este mismo miércoles, 29 de mayo, dará su primer concierto en el estadio Santiago Bernabéu en el marco de la gira The Eras Tour.

Antes de entrar al hotel para descansar después de una jornada de lo más ajetreada presentando su último reto profesional, Eva Longoria ha atendido a los medios de comunicación y se ha mostrado sorprendida porque no sabía que la intérprete de Shek it off también ha optado por el citado enclave para pasar su estancia en la ciudad madrileña.

Eva Longoria en Madrid. (Foto: Gtres)

«¿Taylor Swift está aquí?», ha dicho en completo shock. Sin embargo, no ha respondido más preguntas al respecto, haciendo así gala de su habitual discreción.

El amor de Eva Longoria por España

Eva Longoria y su marido, Pepe Bastón se mudan a España. La actriz estadounidense y el han tomado esta decisión con el fin de instalarse en nuestro país junto a su hijo Santiago de forma temporal. «Pasará mucho tiempo allí trabajando durante la segunda mitad de este año», indicó hace unas semanas una fuente a Page Six. El matrimonio, que hasta ahora había vivido en Los Ángeles, ha puesto a la venta su casa de Beverly Hills por alrededor de 18 millones de euros.

Eva Longoria, muy sonriente (Foto: Gtres)

Sin embargo, pese a este movimiento, que provocará un giro de 180 grados en sus respectivas vidas, ambos continúan con sus proyectos en el citado enclave y México, de donde es originario Bastón, quien forma parte del equipo internacional Televisa, la empresa de comunicación más grande de Latinoamerica.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Asimismo, también ha salido a la luz uno de los motivos por los que Eva ha elegido este camino. Una fuente cercana a la intérprete aseguró a Daily Mail, que entre las razones que han hecho a Eva Longoria cambiar su residencia, además de por trabajo, sería porque «quieren criar a su hijo en un lugar donde estará rodeado de naturaleza y belleza para que no sea absorbido por todo el ciclo de Hollywood».

Y es que, en varias ocasiones, Longoria ha manifestado su devoción por nuestro país. «Me siento muy feliz cuando estoy en España, adoro este país. Conocí Marbella hace ya 20 años y fue amor a primera vista. Empecé a pensar en comprar una casa aquí hace cinco años y he estado buscándola todo este tiempo», confesó a la revista ¡Hola!.