Eugenia Osborne confiesa cuál es la más inminente ilusión de la familia

El 2021 está siendo un año de emociones contrapuestas para la familia Osborne. Empezó con una mala noticia que amenazó con resquebrajar el vínculo existente, que no fue otra que la inesperada separación de Bertín Osborne y Fabiola Martínez. El matrimonio decidía romper su relación tras 20 años juntos. Afortunadamente, el proceso ha sido amable por parte de ambos y las hijas del cantante apenas lo han notado. Pero si una ruptura marcó el inicio, todo lo contrario va a hacerlo con el final. Y es que Claudia Osborne se dará el sí quiero con José Entrecanales el próximo otoño. ¿Cómo está la familia ante este bonito acontecimiento? Claudia Osborne responde.

La hija de Bertín ya se encuentra en Jerez disfrutando de sus vacaciones estivales en compañía de su familia. Sin embargo, ha querido hacer un alto para desplazarse a Sevilla y así visitar a su padre en la finca en la que reside. Tras permanecer un largo periodo de tiempo en el interior de la propiedad, la hija del presentador fue vista abandonando el lugar en su vehículo particular.

Antes de marcharse, Eugenia confirmó ante el micrófono de la agencia de prensa Gtresonline, el perfecto estado del cantante, pese a su reciente separación de Fabiola Martínez, y manifestó públicamente las ganas que tienen de que llegue octubre para festejar, por todo lo alto, la boda de su hermana Claudia con José Entrecanales, un evento que les tiene “muy contentos” y realmente “felices”.

Escueta en palabras, Eugenia Osborne reconoce que fue a visitar a su padre «para recoger un par de cosas». Se ha mostrado muy unida a su padre siempre, más todavía si cabe desde que es un hombre soltero. Fue una visita rápida ya que había dejado a sus hijos en Jerez. La influencer cuenta que su padre está «bien» y que va a pasar el verano «en familia».

Estas palabras tratan de enterrar por completo las polémicas declaraciones de Bertín Osborne, quien en una entrevista reciente con Paz Padilla declaraba sentirse solo tras su separación. Todo comenzó cuando cuando Paz le preguntó, ‘Cuántos errores cometemos, ¿verdad? Si pudiésemos volver atrás, ¿tú que cambiarías?’, a lo que ha afirmado que «lo que más me pesa es tener la edad que tengo y no tener una familia conmigo. Según cumples años y te sientes solo, es muy jorobado. Errores. Uno mete la pata y hace tonterías. También la edad es responsable de esos errores», comentó. De hecho, su hija desbarata esta supuesta soledad de la que habla: «No, no, en absoluto».

Por último, Eugenia Osborne habla de la mencionada boda de su hermana y desvela la ilusión existente en toda la familia ante este bonito acontecimiento: «Bien, bien. Ahí ahí. Lo están llevando muy bien. Ya queda menos y todos muy contentos. Todos muy felices», dice antes de dejar claro que se celebrará «en octubre». Así las cosas, los Osborne volverán a reunirse por un buen motivo.