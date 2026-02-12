Madrid se convirtió este jueves en el epicentro cultural con el esperado estreno de la ópera El enemigo del pueblo en el Teatro Real. Esta nueva producción, basada en la célebre obra de Henrik Ibsen y adaptada al libreto por Àlex Rigola, cuenta con música de Francisco Coll, uno de los compositores españoles más destacados de la actualidad. La trama, ambientada en un tranquilo enclave de la costa mediterránea, aborda temas universales como la ética, la manipulación y los conflictos sociales, manteniendo una sorprendente vigencia a pesar de su origen en el siglo XIX.

La jornada contó con la presencia de varias personalidades del ámbito cultural y político, entre ellos Iñaki Gabilondo, Antonio Miguel Carmona y Yolanda Font. El veterano periodista, siempre elegante y con un perfil intelectual muy cuidado, declaró ante los medios que tiene intención de leer las memorias de Iñaki Urdangarin, considerándolas un testimonio interesante, aunque prefirió eludir cualquier comentario sobre la posible vuelta del Rey Juan Carlos a España. Gabilondo, cabe destacar, se encuentra en una etapa de su vida marcada por la reflexión y el análisis pausado, y recientemente recordó que tras su retirada progresiva de la radio mantiene un contacto activo con la cultura y los medios a través de programas documentales y entrevistas profundas, mostrando que su curiosidad por la actualidad y la historia continúa intacta.

Iñaki Gabilondo en el Teatro Real. (Foto: Gtres)

Por su parte, Antonio Miguel Carmona, exdirigente socialista y habitual en tertulias políticas, se mostró más relajado en la velada. Afirmó que acudía simplemente a disfrutar de la ópera, dejando claro que su presencia no respondía a intereses mediáticos ni políticos. Sobre Urdangarin, Carmona comentó con cierto humor que él «lee otras cosas», subrayando su intención de desconectar del ámbito mediático que rodea al yerno de la infanta Cristina durante la jornada cultural. Yolanda Font, por su parte, se mostró encantada de poder disfrutar de la puesta en escena, resaltando la calidad del elenco y la frescura de la dirección musical a cargo de Christian Karlsen, que debuta en el Teatro Real sustituyendo al propio compositor.

El estreno también destacó por la ausencia de habituales del circuito social y político. Carmen Lomana, figuras como José María Aznar y su esposa, Ana Botella, o la socialité Isabel Preysler no se dejaron ver, lo que sorprendió a quienes siguen de cerca la agenda cultural de Madrid.

Antonio Miguel Carmona y Yolanda Font en el Teatro Real. (Foto: Gtres)

El enemigo del pueblo mantiene al mismo elenco de su estreno en Valencia, con José Antonio López, Moisés Marín, Brenda Rae, Marta Fontanals-Simmons e Isaac Galán al frente, ofreciendo una interpretación que combina el rigor vocal con una profunda carga dramática. La ópera aborda, a través de su lenguaje musical y teatral, la lucha entre la verdad y el interés personal, cuestionando cómo los conflictos éticos afectan a pequeñas comunidades y resonando con problemas actuales que siguen siendo objeto de debate en cualquier sociedad moderna.

El Teatro Real, con su imponente escenario y su acústica privilegiada, fue el lugar perfecto para acoger esta obra que combina tradición y modernidad. La atmósfera del estreno, marcada por la expectación y la discreta elegancia de los asistentes, permitió disfrutar de un evento que promete convertirse en un referente dentro de la temporada operística española. Entre la música, la reflexión y los encuentros culturales, la ópera de Coll y Rigola reafirma la capacidad del Teatro Real de ofrecer experiencias culturales de alto nivel, capaces de congregar tanto a expertos en la materia como a personalidades del ámbito público y social.